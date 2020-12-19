معلومات عن مدير التصوير عمرو فاروق الصادر ضده حكم بالسجن 15 عاما

15 عامًا خلف القضبان من المقرر أن يقضيها مدير التصوير عمرو فاروق داخل السجن، بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بمعاقبته بالسجن المشدد، بتهمة حيازة الكوكايين، وذلك في القضية التى كان متهمًا فيها بصحبة الفنانة نهى العمروسي، والتي حصلت بدورها على حكم بالبراءة عام 2016، وصدر الحكم في ظل غياب «فاروق» عن جلسة اليوم، لسفره خارج البلاد.

وتعود القضية إلى عام 2014 حيث ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على «العمروسي»، و9 آخرين بينهم المخرج عمرو فاروق داخل «جاليري» بمنطقة الزمالك، بعد ورود معلومات إلى الأمن ببيع مالك «الجاليري» موادًا مخدرة.

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن مدير التصوير عمرو فاروق، الصادر بحقه حكمًا قضائيًا بالسجن لمدة 15 عامًا غيابيًا لهروبه خارج البلاد.

شغل عمرو فاروق، عدة مهام فنية منها عمله مدير تصوير، وبدايته كان «فني كاميرا»، و«مساعد مصور» لعدة سنوات في عدد من الأعمال الفنية منها «حبك نار»، و«الرهينة»، «حسن ومرقص»، و«عريس من جهة أمنية»، و«تيتو»، و«الشبح»، و«ليلة البيبي دول»، و«رمضان مبروك أبو العلمين حمودة»، و«أحلام حقيقية»، و«بوبوس»، بخلاف أعمال درامية منها «مسألة مبدأ»، و«لحظات حرجة».

ولم يمارس عمرو فاروق مهنة الإخراج، ولكن في آخر مهامه بعالم الفن عمل كـ«مدير تصوير» في عدد من الأعمال السينمائية منها «أن باضيع ياوديع»، و«خانة اليك»، و«أسرار عائلية»، وكان آخر أفلامه «صندوق الدنيا» عام 2020 بطولة خالد الصاوي، ورانيا يوسف، وصلاح عبدالله، وعلاء مرسي، وباسم سمرة.

ومن الأعمال الدرامية التي قدمها عمرو فاروق باعتباره مدير تصوير، «الخروج»، و«حكايات وبنعيشها»، و«لعبة إبليس»، و«في غمضة عين»، وآخر ما قدمه مسلسل «عزمي وأشجان» عام 2018 مع حسن الرداد، وإيمي سمير غانم، ونسرين أمين، أحمد سلطان، ومسلسل «علامة استفهام» عام 2019 مع الفنان محمد رجب، والفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وميريهان حسين.