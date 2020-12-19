أمينة تتزوج رجل أعمال في «الشرابية»

انتهت الفنانة والمطربة الشعبية أمينة من تصوير باقي مشاهدها من فيلم "الشرابية" والذي يشارك فيه مجموعة من النجوم، لينتقل العمل إلى مرحلة المونتاج والمكساج، تمهيدًا لعرضه بدور العرض السينمائي في إجازه منتصف العام 2021.

وذكرت أمينة أنها تقدم شخصية تدعى «مرمر» والتي تعمل مطربة في أحد الملاهي الليلية، ومع مرور الوقت تتعرف على أحد رجال الأعمال وتنشأ بينهم نظرات إعجاب متبادلة إلي أن تصل إلى مرحلة الزواج الرسمي.

وأضافت أمينة بأن هذه العلاقة الزوجية ستتطور باكتشاف مفاجأة صادمة لها نفسياً فتتسبب في انفصالهما، ما يترتب عليه عدم رغبتها في بناء علاقه مع شخص آخر مجدداً.

واستكملت أمينة بأن «مرمر» هي مطربة متعلمة وواعية لكل ما هو يخالف الأعراف والتقاليد المصرية، ولكن الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأسرتها واللجوء إلى الاحتياج المادي هي الذي تسببت في تقبلها لهذا العمل.

ويشارك في فيلم "الشرابية " علاء مرسي، وراندا البحيري، ولطفي لبيب، وأحمد عبدالله محمود، وسليمان عيد، وحسن عبد الفتاح، وعلاء زينهم، وجمال فؤاد، واللبنانية دومينيك حوراني، وآخرين وهو من قصة وسيناريو وحوار محمود السنطي وإخراج معوض إسماعيل .