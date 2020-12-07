أمينة تستعد لإطلاق أغنية وفيديو كليب مع "لايف ستايلز"

تعيش المطربة أمينة حالة من النشاط الفني، لاختيار أعمال فنية جديدة، لتقديمها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تعاقدها مع لايف ستايلز ستوديوز، ضمن سلسلة الإنتاجات الضخمة التي تحضر لها الشركة في الفترة المقبلة، حيث تتعاون مع النجمة أمينة، بأغنية ستصورها على طريقة الفيديو كليب قريبا.

هذا التعاون هو الأول الذي سيجمع الطرفين بعمل سيشكل إضافة مميزة للساحة الفنية العربية، كونه يجمع صاحبة الصوت الجميل بالشركة التي لم تتوقف يوما عن دعم الفن الحقيقي بكامل قوتها.

تقول أمينة في بيان، إنها سعيدة جدا بهذا التعاون، وتأمل أن ينال العمل إعجاب الجمهور فيكون بداية لسلسلة من التعاون مع لايف ستايلز ستوديوز، مؤكدة حماسها الشديد لتقديم أغنية وفيديو كليب متميز.

الأغنية في مرحلة الإنتاج، وتبصر النور بعد تصويرها على قناة الشركة المنتجة في يوتيوب.

تستعد شركة لايف ستايلز ستديوز، والمنتج فهد الزاهد لإنتاج 10 كليبات غنائية جديدة، لباقة مختلفة من نجوم الوطن العربي ومجموعة من الشباب الصاعد الذين آمنت بموهبتهم، وقدراتهم الفنية الواعدة.

تعاقدت الشركة مع كل من: "كارول سماحة، هاني شاكر، أبو، سامر أبو طالب، محمد سرور، أحمد مهني، عمرو الشاذلي، ياسمينا سامي، أحمد شيبه، محمد نور"، لإنتاج كليبات مختلفة خلال العام.

وتكثف الشركة جهودها بشكل كبير خلال الفترة في محاولة منها لتجاوز تلك الفترة العصيبة التي يمر بها العالم، منذ تفشي فيرس كورونا.

وتحرص الشركة بشكل دائم، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال تصوير وتسجيل الأغاني، حرصا منها على مصلحة الجميع، وإيمانا منها بالدور الفعال بالقوى الناعمة في تجاوز الأزمات.