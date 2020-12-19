عاجل.. مصرع 6 أشخاص في حادث تصادم بسبب الشبورة بـ«صحراوي المنيا»

لقي، اليوم السبت، 6 أشخاص مصرعهم، في حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، بسبب الشبورة المائية.

تلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقيه بلاغا من مأمور مركز شرطة ملوي، بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفى ملوى العام بوصول كل من: رمضان أدريس محمد 43 عاما، ندوب مبيعات، مقيم بمدينة نصر، مايكل عواد فريد زكي 20 عاما، مقيم بدير البرشا بملوي، علاء شعبان محمد مصطفى 32 عاما، مقيم قرية جلال باشا الغربية التابعة لمركز ملوي، جثث هامدة أثر وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي.

تبين من تحريات أجهزة البحث الجنائي وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وآخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي في الوصلة المؤدية لقرية البرشا بمركز ملوي، بسبب ارتفاع الشبورة بالطريق وضعف الرؤية.

وجرى نقل ثلاث جثث إلى مستشفى ملوي العام، بينما جرى نقل الجثث الثلاثة الأخرى إلى مستشفى ديرمواس المركزي.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، ورفعت إدارة المرور السيارتين، وجرى تسيير حركة المرور بالطريق وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.