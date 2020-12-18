بعد توقف سنوات.. «الزراعة» توافق على تصدير بيض تفريخ كتاكيت بياض

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة يتضمن الموافقة على تصدير 95 ألف بيضة تفريخ كتكوت دجاج بياض بيض مائدة، إلى دولة الأردن الشقيقة مع مراعاة كل الإجراءات المحجرية اللازمة.

وقال سليمان إن هذا يؤكد على تقدم الصناعة في مجال الإنتاج الداجني والثقة في القدرات والخبرات المصرية، وتوفير المناخ الصحي والبيئي الأمن والمناسب لإنتاج داجني متميز وآمن، وخاصة بوجود بعض طلبات التصدير الأخرى.

وأوضح أن إنتاجنا من بيض المائدة يزيد عن 13 مليار بيضة سنويا ولدينا الإكتفاء الذاتي من بيض المائدة، ونظرا للإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الزراعة ‏سوف يتم تصدير ما يزيد عن احتياجاتنا للسوق المحلي من بيض المائدة والإنتاج الداجني إلى الخارج وخاصة بعد تسجيل 14 منشأة إنتاج داجني معزولة طبقا لضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE؛ وقد تقدم العديد من المنشآت الداجنة للتسجيل كمنشآت معزولة يسهل التصدير منها دعما للاقتصاد الوطني.

وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة أن هناك أراضي صحراوية تم تخصيصها لمشروعات ضخمة متكاملة بعيدا عن زحام الوادي والدلتا مع تيسير إجراءات الحصول على تراخيص تشغيل كل أنشطة ومشروعات الثروة الداجنة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال مع الالتزام بكل ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي وعقد البروتوكولات مع البنوك الممولة والجهات ذات الصلة وتوفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي لتطوير ورفع كفاءة عنابر الدواجن وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق لما له من زيادة الإنتاج وتحسين العائد الاقتصادي.

ويناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة صغار مربي الدواجن الاستفادة من المبادرات والمشروعات القومية التي تقدمها الدولة والفرص المتاحة لرفع كفاءة وتطوير مزارعهم.