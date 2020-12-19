أسعار الذهب اليوم السبت 19-12-2020 في مصر

سجلت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي استقرارا في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 19 ديسمبر، بعد موجة من التذبذب شهدتها الفترة الماضية بين الارتفاع والانخفاض.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها متوسط أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 19 ديسمبر، مثل عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 والجنيه الذهب، وجاءت أسعار المعدن الأصفر النفيس على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 937 و939 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 820 و822 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 703 و705 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

يتراوح سعر الجنيه الذهب بين 6560 و6576 جنيهًا.

أسباب تذبذب أسعار الذهب

أما عن أسباب تذبذب الذهب في الفترة الأخيرة، فأرجع وصفي واصف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية ذلك إلى ما خلفته جائحة فيروس كورونا المستجد من تراجع في الاقتصاد العالمي، والتي أدت إلى انخفاض سعر الدولار بشكل كبير، مشيرًا إلى أنّ الذهب تكمن أهميته بكونه الملاذ الآمن لكبار المستثمرين والمواطنين بشكل عام، لتفادي الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية.

وأضاف واصف، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «صالة التحرير»، أنّه من المتوقع ارتفاع أسعار الذهب مره أخرى، نتيجة لعدم ظهور ملامح واضحة لجائحة فيروس كورونا والتي لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أنّ هذه الفترة التي تشهد تراجع في الأسعار، بمثابة الوقت المثالي لشراء الذهب بكميات كبيرة.

الذهب يتجه لثالث مكسب أسبوعي مع توقعات بتحفيز أميركي

ووفقا لموقع العربية، فإن أسعار الذهب تراجعت، أمس الجمعة، إذ انتعش الدولار، بعد أن قاد تنامي آمال إقرار تحفيز في الولايات المتحدة الذهب للارتفاع على مدى ثلاثة أيام، مما يضع المعدن الأصفر على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1884.41 دولار للأونصة، وفي الأسبوع ارتفع الذهب 2.4%. وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1889.40 دولار.

وقال هان تان محلل السوق لدى إف.إكس.تي.إم إنه بينما قد يدفع التوصل إلى صفقة تحفيز أسعار الذهب للارتفاع، فإن صعود أكثر استدامة سيتطلب مؤشرات على ارتفاع الضغوط التضخمية.

وصعد مؤشر الدولار 0.2%، فوق ما يزيد قليلا فحسب عن أدنى مستوى في أكثر من عامين، مما يقلص جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات.

ويقول محللون إن الذهب سيلقى الدعم من تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بمواصلة برنامجه لشراء السندات، لحين حدوث "تقدم كبير آخر" في استعادة التوظيف الكامل وبلوغ هدفه للتضخم عند 2%.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.1% إلى 25.77 دولار للأونصة. ونزل البلاتين 1% إلى 1033.67 دولار وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 2343.18 دولار وهو مرتفع 0.8% في الأسبوع.