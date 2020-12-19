استقرار أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم وعيار 18 بـ713 جنيها

شهدت أسعار الذهب استقرارًا في منتصف تعاملات اليوم السبت في أسواق المال والبورصات العالمية، حيث استقر المعدن الأصفر عند نفس الأسعار التي انتهى بها أمس، سجّل عيار 21 الأكثر مبيعًا في محال الصاغة 831 جنيهًا.

وسجل عيار 24 مبلغ 950 جنيهًا، ويعد أغلى نوع والأقل مبيعًا نظرًا لارتفاع سعره وقلة الأشكال الخاصة به، لاحتواءه على كميه أكبر من الذهب وانخفاض النحاس فيه.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 713 جنيهًا للجرام، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 6,655 جنيه.

أعياد الميلاد والكريسماس تنعش سوق الذهب

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن أعياد الميلاد والكريسماس من المناسبات المهمة التي ترتفع فيها نسبة المبيعات إلى 10%، مشيرًا إلى أن أكثر الأعيرة تداولًا في هذه المناسبة هي عيار 18، خاصة للأجانب والطوائف المسيحية وتحديدًا الأرمن، حيث يتزايد الإقبال بداية من منتصف الشهر الجاري حتى قبيل المناسبة والاحتفالات.

وأوضح لـ«الوطن»، أن الكريسماس دائمًا ما يكون بمثابة طوق نجاة للقطاع بعد انتهاء فترة عيد الأضحى والموسم الصيفي الذي تزداد فيه المبيعات، إلا أنه جاء مخيبًا للآمال.

وعن أسباب عدم تحقيق المستهدف من المبيعات خلال الموسم الصيفي الماضي، قال «نجيب»، إن قرارات الغلق وتداعيات كورونا كانت السبب الرئيسي في ذلك، فالمحال مغلقة وكذلك قاعات الزفاف، وبالتالي عطلّ ذلك الكثير من المقبلين على الزواج في اتخاذ القرار.

وأضاف، أن محال الصاغة في مصر تستعد مبكرًا لموسم الكريسماس، بطرح مزيد من الأعيرة ذات الأوزان الخفيفة لتحريك السوق خلال أعياد الكريسماس، متابعًا: «نحن نعلق الآمال على فترة ماقبل أعياد الميلاد واحتفالات الكريسماس لتنشيط المبيعات وتحريك المبيعات».

وفي السياق ذاته، قال حامد رجب رئيس مجموعة سبائك الكويت، إنه بالرغم من الركود الذي أصاب المعدن النفيس إلا أنه كان الرابح الأكبر في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة.