أسعار الذهب تشهد استقرارا في محلات الصاغة بنهاية تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية، الأمر الذي وضع كثيرين من المقبلين على شراء المعدن الأصفر، في حيرة بين الشراء أو العدول عنه.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت استقرارًا في الأسعار مقارنة بالتعاملات الصباحية التي وردت اليوم.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 937 و939 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 820 و822 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 703 و705 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

يتراوح سعر الجنيه الذهب بين 6560 و6576 جنيهًا.

وكان نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب، قدم عدّة نصائح للمقبلين على شراء المعدن الأصفر وتحديدًا للمقبلين على الزواج لشرا ء الشبكة أهمها ضرورة الشراء من مكان موثوق به تعامل معه أحد الأصدقاء أو الأقارب من قبل مع التشديد على الحصول على فاتورة من المحل فهي الضامن لحق المشتري.

أسعار الذهب عالميًا

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الذهب عالميًا إلى أعلى مستوى في أسبوع، إذ استند المعدن الأصفر إلى ارتفاع سجله في الجلسة السابقة، بفضل آمال لمزيد من التحفيز الأميركي، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشأن السياسات، وذلك وفقًا لموقع "سكاي نيوز".

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1854.51 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ التاسع من ديسمبر عند 1858.13 دولار، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1859.60 دولار.

وإلى جانب الذهب، صعد البلاتين 0.5% إلى 1041.35 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 1045 دولارا في وقت سابق من الجلسة، كما ارتفعت الفضة 0.7% إلى 24.66 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 0.7% إلى 2335.07 دولار.