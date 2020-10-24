فريق التيلورايدرز يحتفل بالنصر على منصة رالي ريبيل

اجتاز فريق تيلورايدرز خط النهاية منتصرًا بسيارة تيلورايد 2020 في سباق Rebelle Rally السنوي الخامس، ليحتل المركز الثاني في فئة X-Cross.

أظهر الثنائي القوي، المكون من "أليسا روينيك" (السائق) وسابرينا هويلز (الملاح)، مهاراتهما في اتخاذ قرارات ذكية ومحسوبة، مصممة خصيصًا لقدرة تيلورايد، مما يسمح لها بالتألق.

وقال شون يون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كيا موتورز أمريكا الشمالية وكيا موتورز أمريكا: "هذا إنجاز بالغ الأهمية لكيا، بفضل عزم أليسا وسابرينا في رالي Rebelle الشاق، ساعدوا في رفع مصداقية Telluride إلى آفاق جديدة، وتعامل فريق تيلورايدرز بلطف مع أي تحديات.

وأضاف، بعد مواجهة عقبات أكثر صرامة على التضاريس الصخرية في البداية، كان أليسا وسابرينا حريصين على نقاط القوة في تيلورايد، واستغلوها لصالحهم لتحقيق انتصارات عدة على مراحل."

وقالت مؤسسة ريبيل رالي، إميلي ميلر: "نحن نعتبر السيارة الزميل الثالث في الفريق، وتعامل الثلاثة مع التحدي بشرف، إنهم فريق استثنائي، حيث تمكن الفريق من انتزاع المركز الثاني في فئة X-Cross بعد التفوق في الكثبان الرملية، حيث طافت Telluride بسهولة فوق المناظر الطبيعية الرملية لتصل إلى عدة نقاط تفتيش أولاً قبل عدة متنافسين، محققة الفوز بأكبر عدد من النقاط التي تم تسجيلها في النهائي."

يوم المسابقة

"نفتخر جدًا بأدائنا العام وعودتنا إلى المركز الثاني في فئة X-Cross برالي Rebelle 2020، في اليوم الأخير عندما توقفنا عند نقاط التفتيش في عمق الكثبان الرملية الإمبراطورية، ورأينا النظرة على وجوه فرق الدفع الرباعي عندما هزمناهم هناك، هذه ذكرى ستبقى في أذهاننا لفترة طويلة، كان هذا أبرز ما قاله الثنائي أليسا وسابرينا.

وكانت كيا منافسًا لأول مرة في رالي Rebelle السنوي الخامس، حيث تنافست في فئة X-Cross.