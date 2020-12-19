كورونا يواصل هجومه.. الإصابات حول العالم تقترب من 75 مليون حالة

يواصل فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، هجومه حول العالم، مخلفا وراءه إصابات ووفيات تقدر بالملايين، وذلك منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد«كوفيد 19» على مستوى العالم أكثر من 74.78 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليون و674 ألفا و136 حالة وفاة.

وأظهر إحصاء لوكالة «رويترز» للأنباء أن الإصابات بالفيروس سُجلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين.

وسجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية 3179 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 454673 حالة، منها 40922 حالة نشطة.

وقال «المركز الوطني المعني برصد تطورات كورونا» بوزارة الصحة الباكستانية، إنه تم تسجيل 86 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9250 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

ارتفاع إجمالي إصابات السعودية لنحو 361 ألف حالة

عربيا، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 158 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليصبح الإجمالي 360848 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

وأشارت الصحة السعودية، إلى تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6112 حالة وفاة.

وفي الكويت، سجلت السلطات، 244 إصابة جديدة بالفيروس في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 147775، في حين تم تسجيل حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 918 حالة.

وفي العراق، سجلت السلطات، خلال الساعات الـ24 الماضية 1307 إصابات جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 583118 إصابة.

وقالت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، إنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 12680.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم، تسجيل 25 وفاة و1750 إصابة جديدة بكورونا، و2019 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة في الضفة، إضافة إلى 11 حالة وفاة في قطاع غزة، و5 حالات وفاة في القدس.