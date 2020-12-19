الأرصاد تنشر خارطة سقوط الأمطار بجميع المحافظات حتى الجمعة المقبل

حذرت الهيئة العامة لـالأرصاد الجوية، من انتشار الشبورة الصباحية على معظم أنحاء الجمهورية، خلال الفترة من غد الأحد 20 ديسمبر وحتى الجمعة 25 من الشهر نفسه، مشيرة إلى أن هناك توقعات بسقوط أمطار خفيفة تصل إلى متوسطة على بعض المناطق من الجمهورية، تمتد للقاهرة والوجه البحري.

ويستعرض «الوطن»، مناطق سقوط الأمطار، بالمدن والمحافظات المتوقع تساقط الأمطار عليها خلال الأيام المقبلة، وفقًا لما جاء في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على النحو التالي:

خريطة الأمطار الأحد 20 ديسمبر

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن التوقعات تشير إلى عدم وجود فرص لتساقط الأمطار يوم الأحد، مشيرة إلى انتشار كثيف للشبورة المائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة، مدن القناة، وسط سيناء وشمال الصعيد.

خريطة الأمطار الاثنين 21 ديسمبر

أشارت الأرصاد إلى عدم وجود فرص لتساقط الأمطار يوم الاثنين، فيما تنتشر الشبورة المائية بشكل كثيف في الصباح على مناطق من السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة، مدن القناة، وسط سيناء وشمال الصعيد.

خريطة الأمطار الثلاثاء 22 ديسمبر

كما أوضحت الهيئة أن التوقعات تشير إلى عدم وجود فرص لتساقط الأمطار يوم الثلاثاء، مشيرة إلى انتشار كثيف للشبورة المائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة، مدن القناة، وسط سيناء وشمال الصعيد.

خريطة الأمطار الأربعاء 23 ديسمبر

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن التوقعات تشير إلى وجود فرص لتساقط الأمطار يوم الأربعاء خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متفرقة، كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة تصل لـ30% على بعض مناطق الوجه البحري على فترات متقطعة، مشيرة إلى انتشار كثيف للشبورة المائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة، مدن القناة، وسط سيناء وشمال الصعيد.

خريطة الأمطار الخميس 24 ديسمبر

كما نوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى وجود فرص لتساقط الأمطار يوم الخميس خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متفرقة، كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة تصل لـ30 % على بعض مناطق الوجه البحري على فترات متقطعة، مشيرة إلى انتشار كثيف للشبورة المائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة، مدن القناة، وسط سيناء وشمال الصعيد.

خريطة الأمطار الجمعة 25 ديسمبر

كما أشارت توقعات الهيئة إلى عدم وجود فرص لتساقط الأمطار يوم الجمعة، مع انتشار كثيف للشبورة المائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة، مدن القناة، وسط سيناء وشمال الصعيد.

ونوهت الهيئة، باتخاذ التدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق، مشيرة إلى أن تنبؤات الأمطار يتم تحديثها بصورة يومية.