طقس اليوم مائل للدفء مع شبورة مائية كثيفة ورياح معتدلة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مع وجود رياح معتدلة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنَّ الطقس سيكون معتدل على السواحل الشمالية ودافئ على جنوب سيناء، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد مع رياح معتدلة، وفقًا لما عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، المذاع عبر فضائية "القناة الأولى".

وذكرت هيئة الأرصاد، أنَّه سيكون هناك شبورة مائية كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهناك أيضا فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في بعض مدن ومحافظات الجمهورية:

- القاهرة: العظمى 21 والصغرى 13.

- الإسكندرية: العظمى 20 والصغرى 14.

- مرسى مطروح: العظمى 20 والصغرى 14.

- بورسعيد: العظمى 20 والصغرى 13.

- دمياط: العظمى 21 والصغرى 14.

- الإسماعيلية: العظمى 23 والصغرى 11.

- السويس: العظمى 22 والصغرى 13.

- العريش: العظمى 20 والصغرى 13.

- طابا: العظمى 20 والصغرى 13.

- سانت كاترين: العظمى 16 والصغرى 4.

- شرم الشيخ: العظمى 25 والصغرى 17.

- الغردقة: العظمى 26 والصغرى 16.

- الفيوم: العظمى 22 والصغرى 10.

- بني سويف: العظمى 22 والصغرى 10.

- المنيا: العظمى 22 والصغرى 8.

- أسيوط: العظمى 23 والصغرى 9.

- سوهاج: العظمى 23 والصغرى 11.

- قنا: العظمى 24 والصغرى 11.

- الأقصر: العظمى 26 والصغرى 12.

- أسوان: العظمى 27 والصغرى 12.

-الوادي الجديد: العظمى 24 والصغرى 9.

- حلايب: العظمى 26 والصغرى 19.