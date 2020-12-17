توقعات طقس 72 ساعة.. شبورة كثيفة تعوق الرؤية وأمطار يوم الجمعة

كشف خبراء الأرصاد، عن توقعات حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، بداية من غد الجمعة الموافق 18 ديسمبر، وحتى الأحد 20 ديسمبر الجاري، الذي يتوقع أن تشهد مصر حالة من اضطرابات الطقس خلال الأيام الثلاث المقبلة.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن تتكون الشبورة المائية الكثيفة في الساعات الأولى من الصباح على مدار الأيام المقبلة، وتعيق الرؤية والسفر على الطرق الصحراوية والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وذلك على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ووفق تقرير بيان الأرصاد، فإن الطقس المتوقع على مصر خلال الأيام الثلاثة المقبلة، معتدل نهارا وبارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة على طافة المناطق.

بينما يسود على شمال شمال وجنوب الصعيد؛ طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، بسبب التأثر بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض جوي.

وتتساقط أمطار خفيفة يوم الجمعة فقط على الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية وجنوب سيناء، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء.

وجاءت درجات الحرارة كما يلي:

درجات الحرارة يوم الجمعة 18 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11 .

درجات الحرارة يوم السبت 19 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الأحد 20 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.