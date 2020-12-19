طقس الغد.. مائل للدفء نهارا بارد ليلا مع وجود شبورة كثيفة على القاهرة

أعلنت الهئية العامة للأرصاد الجوية، حالة الجو غدا الأحد، إذ يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري نهارا بارد ليلا على تلك المناطق مع وجود رياح معتدلة.

ووفقا لبيان الأرصاد، فتشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا معتدلا، مائلا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية.

ونوهت الأرصاد عن طقس دافئ على جنوب سيناء نهارا بارد ليلا مع وجود رياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر.

وأعلنت الأرصاد عن طقس مائل للدفء على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد.

أما عن الظواهر الجوية، فتشهد السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد شبورة مائية كثيفة على تلك المناطق.

كما يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما جنوب البلاد بتأثر بامتداد منخفض جوي.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 21 13

الإسكندرية 20 14

وداي النطرون 21 14

طنطا 21 13

شبين الكوم 21 13

دمنهور 21 14

بلطيم 22 14

مطروح 19 13

السلوم 19 11

سيوة 20 11

بورسعيد 21 15

دمياط 21 15

الزقازيق 21 13

المنصورة 20 13

الإسماعيلية 20 11

السويس 21 13

العريش 20 13

رفح 19 14

رأس سدر 22 12

نخل 18 05

نويبع 23 17

طابا 20 13

كاترين 16 04

الطور 24 13

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 25 17

مرسى علم 25 15

الفيوم 22 10

بني سويف 22 10

المنيا 22 08

أسيوط 22 08

سوهاج 23 09

قنا 24 11

الأقصر 25 11

أسوان 26 12

إدفو 26 12

أبوسمبل 25 12

الوادي الجديد 25 11

شلاتين 28 18

أبورماد 27 18

حلايب 26 19

رأس حدرية 27 19.