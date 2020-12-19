محافظ أسوان يشيد بمشاركة المجتمع المدني في حماية الفقراء من برد الشتاء

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمشاركة المجتمعية الجادة لمؤسسات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص لدعم الأسر الأكثر احتياجا ومساندتهم لمواجهة برد الشتاء، موجهاً مدير عام التضامن الاجتماعي بوضع آلية محكمة لتوزيع أعداد كبيرة من البطاطين التي تبرعت بها إحدى شركات المحمول لجمعية الأورمان من خلال الجمعيات النشيطة علي مستوى مراكز المحافظة اعتباراً من الأسبوع الحالي.

على جانب آخر أكد محافظ أسوان على احترامه لجميع أراء ومقترحات وانتقادات المواطنين بسعة صدر كاملة لما تشهده المحافظة من نقلة نوعية غير مسبوقة في كافة قطاعات العمل العام، وخاصة مشروعات التطوير والتجميل الجاري تنفيذها لإضفاء اللمسة الجمالية وإبراز البانوراما الطبيعية لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية لتكون دائماً في أبهى صورها لضيوفها من الزائرين والسائحين.

ولفت إلى أنه لا يتم تنفيذ أى مشروعات تخص التطوير والتجميل والإعلانات إلا بالرجوع إلى وزارات الثقافة والسياحة والأثار وأيضاً جهاز التنسيق الحضارى لإبداء الرأى قبل التنفيذ، كما أنه يتم تنفيذ جميع هذه المشروعات من خلال الاستعانة بالجانب العلمي من خلال التصميمات الهندسية التى يقوم بها الاستشاريين والمتخصصين في الجامعات والأكاديميات المصرية لضمان تحقيق الجودة المطلوبة وفقاً للمعايير والقياسات العالمية، بالإضافة إلى الحفاظ على التراث الحضاري لهذه المحافظة العريقة.