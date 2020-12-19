مستشفى أمريكي يوقف التطعيم بلقاح «فايزر» بعد ظهور أعراض على المتلقين

في الوقت الذي تتهافت فيه دول العالم، على الحصول على لقاحات لمواجهة فيروس كورونا، ظهرت تأثيرات سلبية للقاح الأمريكي «فايزر» جعلت مستشفى أمريكي يوقف التطعيم به.

وقررت مستشفى شمالي شيكاغو بولاية إيلينوي بأمريكا، وقف التطعيمات ضد فيروس كورونا لموظفيها، بعد أن ظهرت أعراضا سلبية على 4 موظفين، شملت التنميل وارتفاع معدلات ضربات القلب، وذلك بعد منحهم لقاح فايزر.

ووفقا لمحطة «فوكس نيوز» فإن 3 من الموظفين يتعافون من الأعراض جيدا في المنزل، فيما يتلقى الرابع الرعاية الطبية في المستشفي.

فيما أوضح مسؤولون في بيان، إن مركز «كونديل» الطبي بشيكاغو أوقف مؤقتا حقن لقاح «فايزر» من باب الحيطة والحذر.

في المقابل، سمحت السلطات السويسرية باستخدام لقاح «فايزر» ضد فيروس كورونا كأول لقاح مضاد لكورونا يتم ترخيصه في سويسرا.

وقالت الهيئة الناظمة للصحة الوطنية اليوم فى بيان «بعد دراسة متأنية للمعلومات المتوفرة، خلصت الهيئة إلى أن لقاح (فايزر بايونتيك) المضاد لكورونا آمن وأن فوائده تفوق المخاطر».

وقال مدير الهيئة، رايموند بروهين، إن سلامة المرضى هي شرط أساسي خصوصا فيما يتعلق بترخيص اللقاحات، موضحا «تمكنا من التوصل إلى قرار سريع، مع ضمان احترام الشروط الثلاثة الأساسية وهي السلامة والفعالية والجودة».

واتخذت السلطات السويسرية، قرارت جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد وارتفاع الإصابات التي بلغت 4 آلاف حالة يوميا، وأكثر من 100 وفاة بإجمالي إصابات بلغت 400 ألف و6 آلاف وفاة منذ بدء تفشي كورونا فى البلاد.

فيما تستعد عدد من الدول الأوروبية بدء حملات للتطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح فايزر منها ألمانيا وإسبانيا.

وتبدأ ألمانيا حملات التطعيم ضد فيروس كورونا 26 ديسمبر الجاري، فيما تطلق إسبانيا حملة التطعيم ضد الفيروس 27 ديسمبر.