حجازي: امتحان طلاب أولى ثانوي بالجيزة ورقي للمواد خارج المجموع

أعلن خالد حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن المواد خارج المجموع لطلاب الصف الأول الثانوى سيتم إجراء الامتحانات فيها ورقيا، وسيتم تحديد جداول الامتحانات الخاصة بها لكل إدارة تعليمية على حدة وكذلك ستعلن كل إدارة تعليمية عن الجداول حسب ما يقرر مدير الإدارة.

اشار حجازي إلى أن المديرية حريصة على الحفاظ على سلامة وصحة الطلاب، تنفيذا لتكليفات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على الطلاب من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد اليوم جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021 للشهادات وصفوف النقل بجميع المراحل حيث تبدأ الامتحانات يوم 16 يناير وتنتهى يوم 4 فبراير.

وقال المحافظ إن امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسى عام ومكفوفين وصم وضعاف السمع ومهنى تبدأ من 30 يناير الى 4 فبراير والصف الأول الإعدادي عام وصم ومكفوفين ومهنى تبدأ من 16 يناير الى 27 يناير والصف الثاني الإعدادي عام وصم ومكفوفين ومهنى تبدأ من 17 يناير الى 28 يناير . أما امتحانات الصف الرابع الابتدائي عام وفصل واحد ومكفوفين والصف السادس صم وضعاف السمع فتبدأ من 16 يناير الي 18 يناير .

وامتحانات الصف الخامس الابتدائي عام وفصل واحد ومكفوفين والصف السابع صم وضعاف السمع من 20 يناير الي 23 يناير . وعن امتحانات الصف السادس الابتدائى عام ومكفوفين وفصل واحد والصف الثامن (صم وضعاف السمع ) فتبدأ من يوم 24 يناير الى 28 يناير . وامتحانات الصف الثاني والثالث الابتدائى (فصل واحد) والصف الثالث الابتدائي مكفوفين والصف الثالث والرابع والخامس الابتدائي صم وضعاف السمع فستقام الامتحانات لهم يومي 16 و 17 يناير.

أما عن امتحانات الصف الأول الثانوي (الصم وضعاف السمع) فتبدأ من يوم 18 يناير الي 27 يناير وامتحانات الصف الثاني الثانوي (الصم وضعاف السمع) فتبدأ يوم 28 يناير الي 4 فبراير وامتحانات الصف الاول الثانوي (مكفوفين ) فتبدأ من يوم 16 يناير الي 26 يناير وامتحانات الصف الثاني الثانوي (مكفوفين ) فتبدأ من يوم 27 يناير الي 4 فبراير . كما أشار محافظ الجيزة أن امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي الفني بأنواعه فتبدأ من يوم 18 يناير الي يوم 4 فبراير .

ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات من التطهير الدوري وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات وتواجد المطهرات مع التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسى وتوفير الإضاءة اللازمة وتوجيه مديري الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية للتأكد من تجهيز اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل إجراء الامتحانات بوقت كاف.