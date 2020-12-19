شوقي: لا تغييرات في مواعيد امتحانات النقل.. وإغلاق المدارس قرار سيادي

حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل الدائر حول تغيير مواعيد امتحانات النقل لجميع المراحل التعليمية المختلفة حال حدوث الموجة الثانية من فيروس كورونا، مؤكدا أن الامتحانات في مواعيدها المحددة ولا يوجد أي تغييرات بشأنها، موضحا أن امتحانات النقل ستبدأ في 23 يناير المقبل.

وزير التعليم: نعمل على تحقيق مصلحة الطلاب في الحصول على تعليم عالي الجودة

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن إغلاق المدارس حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا قرار سيادي وليس قرار وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن الحديث المستمر عن إغلاق أو تعليق المدارس لا يمثل ضغطا علينا، مؤكدا أنه يعمل على تحقيق مصلحة الطلاب في الحصول على تعليم عالي الجودة.

شوقي: الوضع الصحي في المدارس مستقر للغاية ولا يوجد أي أزمات تؤثر على سير العملية التعليمية

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الوضع الصحي في المدارس مستقر للغاية ولا يوجد أي أزمات تؤثر على سير العملية التعليمية بالمدارس، لافتا إلى أن كل مدارس الجمهورية تقوم بتنفيذ الإجراءات الاحترازية على أكمل وجه، منوها إلى أن جميع غرف العزل بالمدارس مجهزة تماما بجميع المستلزمات الطبية لعلاج الحالات المشتبه في إصاباتها بفيروس كورونا لحين نقل الحالة المصابة إلى أقرب مستشفى عزل لتلقي العلاج اللازم.

وزير التعليم: ليس لدينا أي تخوفات من حدوث الموجة الثانية من فيروس كورونا

وأشار شوقي، إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم تتابع سير العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي، مؤكدا أن الوزارة ليس لديها أي تخوفات من حدوث الموجة الثانية من فيروس كورونا، موضحا أن جميع الطلاب حريصون على حضور الحصص المدرسية داخل الفصول.

شوقي: الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي تسير بصورة طبيعية ومنتظمة

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي تسير بصورة طبيعية ومنتظمة، موضحا أن جميع الطلاب حريصون تماما على أداء الامتحانات التجريبية إلكترونيا، مشيرا إلى أن هذه الامتحانات بدون درجات، ولكن الهدف منها تدريب الطلاب على كيفية التعامل مع التابلت ومعرفة شكل الأسئلة الجديدة.