تبدأ 9 يناير.. مواعيد وجدول امتحانات الترم الأول في القاهرة

اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، حيث تبدا امتحانات النقل الابتدائي من 9 يناير وتستمر حتى 20 يناير، والشهادة الإعدادية من 30 يناير وتستمر حتى 4 فبراير، بينما تبدأ امتحانات النقل الإعدادي عام ومهني ورياضي من 21 يناير حتى 4 فبراير وتتوقف الامتحانات يوم 19 لاحتفالات عيد الغطاس للاخوة المسيحين و28 يناير للاحتفالات بعيد الشرطة.

وقال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه تم مراعاة الخريطة الزمنية المحددة من قبل الوزارة، ومراعاة الإجازات الرسمية لأعياد الأخوة المسيحيين وعيد الشرطة، موضحًا أن امتحان الشهادة الإعدادية تبدأ السبت 30 يناير، ويؤدي التلاميذ الامتحان في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية، والأحد 31 يناير في مادة العلوم، والاثنين 1 فبراير في مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية، والثلاثاء 2 فبراير في مادتي الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والأربعاء 3 فبراير في اللغة الأجنبية، والخميس 4 فبراير في الدراسات الاجتماعية.

وأضاف، أن امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي تبدأ من السبت 9 يناير حتى الأربعاء 13 يناير والصف السادس الابتدائي، من الخميس 14 يناير حتى الأربعاء 20 يناير، والنقل الاعدادي العام والرياضي من الخميس 21 يناير حتى الأربعاء 27 يناير، والنقل الاعدادي المهني من الأربعاء 30 يناير حتى الخميس 4 فبراير، والإعدادية عام ورياضي وصم ومكفوفين من السبت 30 يناير حتي الخميس 4 فبراير، والإعدادي المهني من الخميس 21 يناير حتى الأربعاء 27 يناير، والنقل تعليم فني من الأحد 24 يناير حتى الخميس ٤ فبراير، وامتحانات المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي يومي 10 و11 يناير والمجالات العلمية للإعدادية المهنية من الثلاثاء 12 يناير حتى الخميس 14 يناير.