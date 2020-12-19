هشام طلعت مصطفى: تريليونا جنيه احتياجات قطاع العقارات التمويلية سنويا

كشف هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة أن السوق العقارية تحتاج قدرات تمويلية بنحو تريليونى جنيه سنويا.

وأضاف خلال جلسة "صناعة العقار وتحديات التصدير" بمؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى السابع "الاقتصاد المصرى إنجازات وتحديات فى ظل جائزة كرونا" أننا نحتاج للاتفاق على آلية لمواجهة الفجوة التمويلية، وتهيئة البيئة التشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح ان هذا يتطلب حوافز كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي حتى يستهدف السوق المصرية، خاصة والمصادر التمويلية المتاحة لدى الجهاز المصرفى لا تلبي احتياجات القطاع.