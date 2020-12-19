بقيمة 200 ألف جنيه.. التضامن الاجتماعي تعلن نتائج مسابقة كورونا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، نتيجة المسابقة التي أطلقتها في أبريل الماضي تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حول أهم الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، بعد التنسيق مع وزارة الصحة والسكان، حيث قام أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن للمؤسسات الأهلية بإجراء الاختيار إلكترونيًا لتحديد الفائزين.

وخصصت وزيرة التضامن الاجتماعي 200 جائزة بإجمالي 200 ألف جنيه بقيمة ألف جنيه لكل فائز، يتم صرفها من خلال تحويل بريدي على أن يكون الفائز من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة مع مراعاة معايير محددة تضمن اختيار فائزين من كافة المحافظات المشاركة في المسابقة، وأن تضم نسبة على الأقل 50% من الإناث ومراعاة تمثيل الشباب تحت 35 سنة، ووجود فائزين أكثر من 35 سنة.

تم الإعلان عن المسابقة عبر قنوات التليفزيون المصري، بالتعاون مع وزارة الإعلام وعبر الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، وعبر التواصل وتعبئة أسر تكافل وكرامة في كافة المحافظات من قبل الرائدات الاجتماعيات أو مديريات التضامن الاجتماعي.

وأعلنت وزارة التضامن إغلاق المسابقة يوم 10 ديسمبر 2020، من خلال التعريف عبر التليفون المحمول ورفع أسئلة المسابقة في هذا اليوم، بالإضافة إلى تحديد الفائزين من خلال استخدام برنامج إلكتروني يضمن تمثيل كل الفئات، طبقُا للمعايير وعدم التحيز لأي من المتقدمين خارج المعايير المعتمدة من الوزارة.

وتقدم للمسابقة أكثر من 102,000 متسابق من كافة محافظات الجمهورية، وكانت محافظات الوجه القبلي ومحافظة الشرقية بالوجه البحري الأعلى مشاركة في المسابقة، ومن بين إجمالي المتسابقين جاوب 21,773 متسابق ومنهم 2787 من مستفيدي تكافل وكرامة أي 14% من الذين قاموا بتقديم الإجابة الصحيحة من تكافل وكرامة.

ومن المقرر أن تطلق الوزارة مع بداية العام الجديد مسابقات معرفية جديدة في المجالات والقضايا الإجتماعية المختلفة، بهدف تحفيز الفئات الأولى بالرعاية في المشاركة ورفع وعيهم بالمعلومات الصحيحة في كافة المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع منظمة اليونيسف، أطلقت في إبريل الماضي منصة التواصل التفاعلي بحضور ورعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتعتمد المنصة على التواصل من خلال بث الرسائل القصيرة المجانية للتفاعل مع المستفيدين من البرامج الاجتماعية التي تقدمها الوزارة، وترتكز على نظام RapidPro، في إطار تطوير منظومة التواصل مع المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية التابعة للوزارة، بهدف متابعة وقياس رضا المستفيدين من خدمات الوزارة وتطويرها طبقاً للاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة من تدخلات وبرامج الوزارة.

وتقدم المنصة رسائل قصيرة عبر التليفون المحمول على الرقم 1442 ورسائل الواتس آب وخدمات الرسائل الصوتية IVR، لدعم المستفيدين من الخدمات الاجتماعية المختفة طبقا لأولويات الوزارة، بالإضافة إلى التواصل مع مقدمي الخدمات للوزارة لضمان وصول رسائل موحدة مع تسيير التفاعل والرد على الرسائل في حالة وجود أي استفسار.