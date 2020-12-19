إصابة المتحدث باسم محافظة القاهرة بفيروس كورونا

تغيب اللواء إبراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة والمتحدث باسم المحافظة، عن العمل بديوان عام المحافظة بسبب إصابته بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وكان آخر ظهور للواء إبراهيم عوض في مؤتمر مكافحة الفساد الذي نظمته محافظة القاهرة مؤخرا، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين.

وأكد مصدر بمحافظة القاهرة أن اللواء إبراهيم عوض موجود حاليا في عزل منزلي، وبصحة جيدة ويتبع بروتوكول وزارة الصحة في العلاج من فيروس كورونا، وتغيب عن المحافظة منذ نهاية الأسبوع الماضي بعد تأكد إصابته بالفيروس.