شعبة الأرز: الاحتياطي يمكنه استيعاب أي غلق كلي بسبب كورونا

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات، أن الأزر متوافر بشكل جيد، والاحتياطي المصري يمكنه استيعاب أي إغلاق كلي، بسبب انتشار الموجه الثانية من فيروس كورونا.

وأوضح شحاتة، أن سعر الأزر الشعير الرفيع يقدر بـ3550 جنيه للطن، والأزر الأبيض من 5 آلاف إلى 6 ألاف للطن أي بحوالي 6 جنيه للكيلو، ويبلغ سعر الأزر عريض الحبة، من 3 آلاف و700 إلى 3 آلاف و800 جنيه للطن، والأزر الأبيض العريض يتراوح سعره من 6 آلاف إلى 7 الأف للطن.

توافر الأرز بكميات جيدة لاستيعاب حدوث إغلاق بسبب كورونا

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك استقرار في الأسواق وتوافر الكميات بشكل يمكن معه استيعاب أي إغلاق كلي بسبب انتشار الموجه الثانية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن هناك استقرارا في أسعار الأرز، حيث لم تشهد أي ارتفاعات أو تقلبات خلال الفترة الماضية.

وأضاف «شحاتة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر لديها مخزون استراتيجي من الأزر يكفيها حتي نهاية 2021.

وأشار إلى أن مصر لديها اكتفاءً ذاتيا من الأزر، وأنها لم تقم باستيراده منذ فترة، حيث إن الأزر المتواجد في الأسواق المحلية هو أزر مصري من المنتج المحلي.

ولفت إلى أن وزارة التموين، أعلنت أن لديها مخزونا حتى شهر أغسطس للعام المقبل، وسيتم بدء التوريد مع بدء شهر يناير المقبل حتى 8 أشهر مقبلة، لافتًا إلى الإنتاج الجديد سيتم حصده خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن نقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكّدةً أنَّه لا صحة لنقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مُوضحةً انتظام ضخ كميات وفيرة من كل السلع التموينية بما فيها الأرز بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع "جمعيتي"، مبينة أنَّ المخزون الاستراتيجي من الأرز آمن ويكفي حاجة المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مُشددةً على شن حملات تفتيش يومية على موزعي التموين لمنع التلاعب في السلع أو احتكارها.