عمرو أديب: رد مجلس النواب على البرلمان الأوروبي كان سريعا وعظيما

قال الإعلامي عمرو أديب، إن رد البرلمان المصري على نظيره الأوروبي بخصوص انتقاد إدانة حالة حقوق الإنسان في مصر كان قويًا وسريعًا وعظيمًا، مشددًا على أهمية تفنيد هذه الادعاءات أولًا بأول، وأن يتواصل أعضاء مجلس النواب مع عدد من البرلمانيين الأوروبيين لتوضيح الصورة: «شيء جيد أن يكون الرد سريعًا، لأن كل الوكالات نقلته حيث إنها لا تستطيع أن تكتب قصة وتتجاهل الطرف الآخر، وبالتالي فإن الرد المصري يجب أن يكون موجودًا دائمًا فنحن في معركة حق».

يجب إطفاء النيران التي يحاول البعض إشعالها ضد مصر

وأضاف «أديب» خلال تقديمه برنامج «الحكاية» الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: «يحب أن نقوم بفعل أشياء أخرى كثيرة، فالأمر ليس بسيطًا، وهذا النوع من البيانات يتصاعد ضدنا، وبالتالي فنحن ملزمون بإطفاء النار التي يحاول البعض إشعالها ضد مصر».

وتابع: «أردوغان اليوم رد على ميركل وطلب منها أن يبدأ صفحة جديدة مع ألمانيا، بالرغم من موقفها المناهض لأنقرة، أي أن العالم يحتاج السياسة، ويجب أن نتعامل بهذا المنطق، وأردوغان شاطر في الحكاية دي، راح كلم المعلمة الكبيرة بتاعة الاتحاد الأوروبي مش هيعدي في الشباب الصغيرين، كلمها بفيديو عشان تشوف تعبيرات وجهه».

وأردف: «لا أطالب مصر أن تكون انتهازية مثل أردوغان، لكننا يجب أن نعبر عنها وباسم المصريين وأن تكون كل الردود على الاتهامات الموجهة ضدها سريعة، فالعالم أصبح عبارة عن قطعة شطرنج كبيرة، كل الدول تلعب شطرنج، فمنذ يومين الشيخ محمد بن زايد كان يبحث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي مسألة التحالفات للقيام بالكثير من الأشياء، ومن سيقف في مكانه فإنه سيرجع إلى الخلف، ووجود محمد بن زايد في مصر رسالة، ويجري التعامل معه في الخارج بشكل مختلف، من حيث موقف الرباعي العربي من المصالحة مع قطر والحرب في اليمن وسبل التعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة».