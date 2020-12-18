مجلس النواب يهاجم البرلمان الأوروبي: أنتم لستم أوصياء علينا

انتقد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الانسان في مصر، والذي تضمن معلومات غير حقيقة بشأن الأوضاع في مصر، مشيرا إلي أن قراره غير مقبول ولا يلائم الشراكة ‏المصرية - الاوروبية.

ووصف مجلس النواب المصري القرار، بأن أهدافه مسيسة وتعبر عن نهج غير متوازن، مطالبا البرلمان الأوروبي بعدم تنصيب نفسه ‏وصيا على مصر، وعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية.

وتعجب مجلس النواب المصري من افتئات البرلمان الأوروبي على ‏الأحكام القضائية، بشكل يتجاهل الفصل بين السلطات، ‏ وكان من الأولى إلقاء نظرة على جهود مصر في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلي فقط، ومكافحة الإرهاب ‏والهجرة غير الشرعية وكذلك جهودها لتحسين معيشة المواطن المصري بالتزامن مع طفرة التنمية التي لم تتوقف حتي في ظل أزمة كورونا.

وشهدت مصر خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من المشروعات التنموية في كافة المجالات خصوصا علي مستوى تحسين حياة المواطن البسيط سواء من خلال مشروعات الاسكان بكافة محافظات مصر أو حتى من خلال مشروعات الطرق والكباري بأغلب المدن والأحياء.

كما شهدت الفترة الأخيرة معدلات نمو كانت محل إشادة من المؤسسات الدولية بالخارج، خصوصا في ظل أزمة كورونا المستجد، والتي أضرت بأغلب اقتصاديات دول العالم وتسببت في تراجع معدلات النمو بشكل كبير بعكس ما حدث بمصر، كما قدمت الحكومة عدد من الحوافز والدعم للفئات الأقل دخلا بالتزامن مع الوباء لحمايتها من الإثار الاقتصادية الخاصة به، وكذلك دعمت المصانع المتعثرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمام استمرار إنتاجها.

وخلال الفترة الحالية، تستعد الحكومة لافتتاح مزيد من المشروعات القومية والتي أثرت بشكل كبير علي معدلات البطالة في مصر وتراجعت مقارنة بالسنوات الماضية.