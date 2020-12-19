محافظ أسيوط يلتقي رئيس هيئة الطرق لمناقشة «خطة الرصف»

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى لمناقشة الموقف التنفيذى لخطة الرصف الجاري تنفيذها بمدن وأحياء ومراكز المحافظة وبخاصة مشروعات الخطة الاستثمارية ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبحث سبل الإسراع فى تنفيذ الأعمال وفقاً للخطة الزمنية المحددة، مؤكدا على استكمال أعمال الرصف وصيانة الطرق وتقديم الدعم الفني لتطوير نظم الصيانة، وذلك تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة للطرق باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.

حضر اللقاء اللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس نصر طبيخ مدير المنطقة السابعة بالهيئة العامة للطرق والكبارى بالمحافظة والمهندسة فيفى شوقى مدير مديرية الطرق والكبارى ومحمد بشير رئيس حى غرب وايمن محروس رئيس حى شرق .

واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – خطة المحافظة لنهو مشروعات رصف الطرق وصيانتها والتى يجري تنفيذها عن طريق الهيئة العامة للطرق وتذليل العقبات لنهو الأعمال في توقيتاتها المحددة ، مؤكدا على ضرورة استكمال الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية للطرق مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع رئيس الهيئة على البدء فى رصف الطريق الزراعى «ابوتيج - سوهاج» ورفع كفاءة وصيانة طريق «الفتح - ساحل سليم» الزراعي.

وأشار المحافظ الى جولاته المستمرة الميدانية بالقرى والمراكز لمتابعة كافة المشروعات التي يجري تنفيذها بالقرى والمراكز ومنها أعمال الرصف وصيانة الطرق ورفع كفائتها وخاصة تلك الاعمال التي تتم بالطرق العامة والداخلية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى يجرى تنفيذها بعدد 90 قرية من القرى الأكثر احتياجاً بالمرحلة الثانية من المبادرة، موجهاً بضرورة التنسيق بين مسئولي الهيئة العامة للطرق ورؤساء المراكز والأحياء لبحث أوجه التعاون في مجال صيانة الطرق وتطوير نظم الصيانة وتقديم الدعم الفني في مختلف المشروعات التي سيجري تنفيذها في قطاعات الرصف بالمحافظة والاستفادة من خبرات الهيئة مصدرا تعليماته لمديرة مديرية الطرق بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للاعمال الى يجرى تنفيذها ومرعاة الالتزام بالمواصفات الفنية والدقة فى التنفيذ بالتنسيق مع رؤساء المراكز والاحياء.

ومن جانبه أكد رئيس هيئة الطرق على اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتنفيذ خطة الطرق والرصف باعتبارها احد اهم ادوات تنفيذ خطط التنمية الشاملة فى البلاد مشيرا الى تذليل العقبات للاسراع فى وتيرة الاعمال التى يجرى تنفيذها بالمحافظة والمتاعب المستمرة للشركات المنفذة لأعمال الرصف والصيانة للطرق لمراعاة جودة الأعمال ونهوها خلال الأشهر القليلة المقبلة.