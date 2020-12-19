جامعة الملك سلمان الأهلية تعلن عن فتح باب التسجيل للفصل الدراسي الثاني

أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية بجنوب سيناء، اليوم السبت، عن فتح باب التسجيل للفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ من خلال الرابط.

وقال الدكتور أشرف سعد، رئيس الجامعة، إنه سوف يجري بدء قبول الطلبات من اليوم السبت، وحتى الخميس الموافق ١٤ يناير المقبل، وذلك بشؤون الطلاب بمقر الجامعة بمدن راس سدر وشرم الشيخ.

وأكد رئيس الجامعة، أن الطالب سيدفع رسوم التسجيل والاختبارات " تخصص وتفكير نقدي" بقيمة ٧٥٠ جنيه للرغبة الأولى، و٥٠٠ جنيه لكل رغبة أخرى، ويجري الدفع من خلال أي فرع من فروع البنك الأهلي علي حساب الجامعة رقم ٠٠٩٣٠٧١١٨٠٢٧٧٤٠١٠١٦ والاحتفاظ بصورة من إيصال الدفع.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الأماكن الشاغرة في فرع الجامعة بمدينة رأس سدر في مجالات الهندسة، العلوم الإدارية، الزراعات الصحراوية، العلوم الاساسية، الصناعات التكنولوجية، والأماكن الشاغرة في فرع الجامعة بشرم الشيخ في مجال علوم وهندسة الحاسبات، السياحة والضيافة، الألسن واللغات التطبيقية، الفنون والتصميم، العمارة.

وأضاف أنه سيجرى التواصل مع إدارة التسجيل والقبول من خلال البريد الالكتروني:

students.affairs.sh@Ksiu.edu.eg، و الرابط الخاص بفرع مدينة شرم الشيخ students.affairs.sh@Ksiu.edu.eg، والرابط الخاص بفرع الجامعة بمدينة رأس سدر هو

students.affairs.rs@Ksiu.edu.eg