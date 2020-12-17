124 مليون جنيه لتطوير طرق داخلية بمحافظة جنوب سيناء

اجتمع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، بالمجموعة الاقتصادية بحضور اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، ومديري الإدارات المالية وإدارة المتابعة والمديريات المعنية، لمتابعة الموقف المالي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ونسب التنفيذ لعدداً من المشروعات بمختلف القطاعات.

وتابع المحافظ موقف تكوير الطرق بجميع مدن المحافظة، موضحًا أنه جاري تطوير 38 كيلو طرق بمدن 6 مدن هم «الطور، رأس سدر، أبوزنيمة، شرم الشيخ، نويبع، سانت كاترين»، بتكلفة إجمالية تصل إلى 124 مليون و 160 ألف جنيه، إضافة إلى مشروعات توصيل التيار الكهربائي.

وأكد المحافظ أن شركة مياه الشرب والصحي تقوم جاري بتنفيذ عدد من المشروعات بجميع المدن، أهمها إقامة محطات تحلية، وحفر أبار جديدة، لإنهاء مشكلة مياه الشرب بالمحافظة، والتوسع في الرقعة الزراعية .

وتابع المحافظ أخر المستجدات الخاصة بمشروع إنشاء مزرعة متكاملة للإنتاج الحيواني والداجني، والموقع النهائي الذي جرى التوصل إليه لإقامة المشروع بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والحمراء، إضافة إلى توفير احتياجات الفنادق والمنشآت السياحية من اللحوم.

كما تابع الموقف التنفيذي للمشروعات التي يقوم جهاز تعمير سيناء بتنفيذها بمختلف مدن المحافظة، وشدد المحافظ على سرعة إنجاز لتلك المشروعات، وسرعة إجراءات التعاقدات والتوريدات للمشروعات التي سيجري البدء بها، مع مراعاة المواصفات الفنية في التنفيذ.