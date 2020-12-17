بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف «مياه جنوب وشمال سيناء»

أجرت اللجنة العليا للوظائف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، اليوم الخميس، المقابلات الشخصية لعدد 65 متقدما للوظائف الخاصة بالإعلان رقم (١) لسنة 2020، التي أعلنت عنها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للعمل بفرع الشركة في محافظة جنوب سيناء.

وتضم اعضاء اللجنة كلا من اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة الشركة بمحافظة أسيوط، وغادة عبد الوهاب، رئيس قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة لمياه الشرب، وعمرو الماحي، مدير عام الشؤون الإدارية بالشركة القابضة لمياه الشرب، ومحمد النجار، مدير عام شؤون العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب، وخالد محمود، مدير عام بالشركة القابضة لمياه الشرب.

وقال المهندس سعيد بده، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إنه جرى إجراء المقابلات الشخصية في إطار الحرص على دعم مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف الخاصة.

وأكد أن اللجنة ستواصل المقبلات الشخصية غدًا حتى الانتهاء من إجراء المقابلات الشخصية لكافة المتقدمين الذين تنطبق عليهم كافة الشروط، لشغل هذه الوظائف، موضحا أن هذه الوظائف بالتعاقد طبقًا للإعلان رقم ١ لسنة 2020.

وأشار إلى أنه جرى اتباع كافة الإجراءات الاحترازية خلال إجراء المقابلات الشخصية.

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، أعلنت حاجتها لعدد من الوظائف التخصصية، بينها مهندسين في كافة التخصصات، وفنيين وحرفيين، بشرط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة، وألا يزيد السن عن 35 عامًا، وأن يجتاز المتقدم الاختبارات العملية والمقابلة الشخصية، وثبوت اللياقة الطبية طبقًا لتقرير الهيئة العامة للتأمين الصحي.