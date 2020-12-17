التشغيل التجريبي لأول بئر للمياه بوادي فيران في جنوب سيناء

شهد المهندس سعيد بده، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، اليوم التشغيل التجريبي لأول بئر للمياه بمحطة (1) التابعة لمحور ادي فيران.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه جرى حفر البئر بعمق ١٥٠ مترًا بتصرف ٤٠م٣ في الساعة.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه سيجري إنشاء بئر أخر، لتغذية وادي فيران و مدينة سانت كاترين، بمياه الشرب.

وأوضح أنه من المقرر أن يجرى تشغيل البئرين بالتناوب، بهدف توفير مياه الشرب للمواطنين على مدار العام، ولكن في حاله الازمات سيجري تشغيلهم معًا، لتأمين إمداد المياه باستمرار لمدينة سانت كاترين و وادي فيران، وتقليل تباعد الفترات بين المناوبات على مدار العام وبخاصة أشهر الصيف.

وأشار إلى أنه جرى توصيل المياه إلى كل مدينة سانت كاترين عن طريق الشبكة الداخلية، موضحًا أنه جرى الانتهاء من صيانة خط المياه الرئيسي للمدينة وتوصيل المياه له.

كما جرى توصيل شبكة المياه الي دير سانت كاترين وكل المناطق بالمدينة بعد أن جري تطهير الخزانات والكشف عن محابس المياه، وتوصيل الشبكة الي مستشفيي سانت كاترين.

وأوضح أن شركة المياه سعت لحفر آبار مياه جديدة خارج المدينة لتوفير المياه طوال العام للمدينة، وجري وضع خطة لتركيب ١٠٠ عداد مياه مسبق الدفع كدفعة أولي للمواطنين، لحين توصيل المياه الي كل المنازل تمهيدا لتركيب عداد لكل مواطن بالمدينة.