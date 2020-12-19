إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بأسيوط

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل وقع على طريق القوصية الصحراوي الغربي فى محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة وذلك على طريق القوصية الصحراوى الغربي، لسيارة ربع نقل تحمل 8 شباب ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين إنقلاب السيارة خلال طريقها إلى مزرعة بالطريق الصحراوى الغربى وأسفر الحادث عن إصابة كل من " كريم عرفة عمران " 16، " نتعية حسنى عبد الحكيم " 25 ، "مرسى حسين مرسى " 21 ، " عبير حسين مرسى " 25 ، "محمد حسن عبد المالك " 16، " نجلاء فهمى عثمان " 30 ، " رشا عبد التواب أحمد " 30 ، " عصفور دياب عبد السميع " 25 .وجميعهم من قرية عرب الشيخ عون الله التابعه لمركز القوصية فى محافظة أسيوط.

جرى نقل المصابين للمستشفى المركزي وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.