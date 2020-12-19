حملات على الباعة الجائلين لضبط مكبرات الصوت في دمياط

شنت الوحدة المحلية بفارسكور بمحافظة دمياط حملة على الباعة الجائلين والذين يحملون مكبرات صوت بنطاق المدينة بهدف عودة الانضباط للشارع والحد من حدوث التلوث الضوضائي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتعليمات اللواء وحيد رضوان، رئيس مركز ومدينة فارسكور بتكثيف الحملات ضد الباعة الجائلين والذين يحملون مكبرات صوت.

وشنت الوحدة المحلية بفارسكور اليوم حملة نظافة صباحية ومسائية شملت أرجاء مدينة فارسكور بهدف رفع كفاءة منظومة النظافة العامة.

كما قامت الوحدة بأعمال صيانة وتركيب للكشافات الموجودة بموقف فارسكور وشارع هلالي والجبانات وذلك لرفع مستوى الإنارة العامة بالمدينة، كما قامت أيضا برفع كفاءة الحدائق العامة بقص وتقليم الأشجار والاهتمام بها وذلك للظهور بالمظهر الجمالي اللائق بالمدينة.

و في وقت سابق عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعاً، مع اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد واللواء وحيد رضوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور و أعضاء لجنة تسكين وحصر سوق فارسكور الحضارى الذى تم افتتاحه أوائل الشهر الماضي، وذلك على مساحة ٥٠٠ م٢ لمبنيين تم إقامتهم وفقاً لاشتراطات محددة بتكلفة قدرها ١٠ ملايين جنيه.

واستعرضت المحافظ الخطوات التى يلزم اتخاذها لنهو إجراءات تسكين الباعة بالسوق المقرر أن يتضمن أنشطة مختلفة «خضراوات، فاكهة، أسماك، لحوم، ملابس، أحذية، إكسسوارات» طبقاً للشروط والقواعد المتفق عليها، وذلك للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين نهائيا بتلك المنطقة، مؤكدة على سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال على وجه السرعة.