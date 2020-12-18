أهمية كرات الدم البيضاء لمواجهة فيروس كورونا: ترتبط بالمناعة

تشير نتائج العديد من الإحصائيات إلى أن مرضى فيروس كورونا أصحاب الأعراض الطفيفة يتم تعافيهم في مدة قصيرة، وتزول الحمى خلال أيام؛ ولكن قد يبقى السعال والإحساس بالإجهاد لفترة إضافية، ويتضح من تقارير منظمة الصحة العالمية أن معدل الزمن اللازم للشفاء هو أسبوعان.

ولكن تحاليل الدم الخاصة بالبعض قد تظهر نقصًا شديدا في كرات الدم البيضاء والتهابات متوسطة رغم التعافي التام من الفيروس، تلك الظاهرة تدفع المتعافين إلى التساؤول هل نقص كرات الدم البيضاء رغم زوال الأعراض يعني أنه تم إكمال التعافي أم لا؟

ما المقصود بالأجسام المضادة؟

الأجسام المضادة التي تسمى IgG،هي بروتينات ينتجها الجسم في المراحل المتأخرة من العدوى، وبحسب شبكة سكاي نيوز العربية، هي بروتينات تصنعها خلايا الدم البيضاء تدعى بروتين B وترتبط بالفيروس وتساعد في القضاء عليه.

وتنتج كرات الدم البيضاء أجساما مضادة للفيروس، وفي حالة قوة المناعة يدفع الجسم بكرات دم بيضاء كثيرة، تواجه مضاعفات الفيروس.

عيد: بعد التعافي إذا أثبتت التحاليل استمرار نقص كرات الدم البيضاء رغم زوال الأعراض يجب الاستمرار في الراحة

الدكتور صلاح عيد أخصائي أمراض الصدر، فسر سبب نقص كرات الدم البيضاء في تحاليل الدم التي يخضع لها الشخص بعد فترة طويلة من العلاج قد تصل إلى 3 أسابيع ورغم زوال أعراض الفيروس تماما بأن فيروس كورونا يهاجم المناعة وبالتالي يتسبب في نقص كرات الدم البيضاء رغم زوال الفيروس من الجسم.

وأضاف عيد لـ«الوطن» أن المريض بفيروس كورونا بعد تعافيه إذا أثبتت التحاليل استمرار نقص كرات الدم البيضاء رغم زوال الأعراض يجب عليه الاستمرار في الراحة وعدم إجهاد الجسم والتغذية الجيدة والمتابعة الدورية إلى أن تتحسن تقارير صورة الدم.

مصباح: يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين c وفيتامين e والزنك وشرب السوائل بكثرة

كورونا يسبب إجهاد للجهاز المناعي الذي يستمر لفترات قد تصل إلى أكثر من شهرين بعد التعافي ويشعر خلالها الفرد بضعف الطاقة وعدم القدرة على بذل مجهود كبير كما كان من قبل، وهذا أمر لا يحدث مع كل المتعافين ولكن يشكو منه البعض بعد التعافي، بحسب قول الدكتور عبدالهادي مصباح، استشاري أمراض الحساسية والمناعة.

وأوصى مصباح في حديثه لـ«الوطن» بتناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين c وفيتامين e والزنك وشرب السوائل بكثرة بخاصة المياه والحصول على قدر كافي من النوم يوميا لمدة لا تقل عن 7 ساعات لراحة الجسد حتى تزول تلك الأعراض تدريجيا.