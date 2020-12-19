باحث: بيان البرلمان الأوروبي مسيس ويحمل أغراضا معينة

قال شادي محسن، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن ملف حقوق المرأة من أهم الملفات التي شهدت تطورًا ملحوظًا الفترة الماضية، وأن التطورات المصرية في ملف المرأة بارزة وواضحة للجميع وتهدف إلى رؤية مصر 2030، التي تعمل على تمكين المرأة الفترة المقبلة في الحياة السياسية بمختلف المجالات.

وأضاف أن الحقوق السياسية في مصر للفئة النوعية في المجتمع تترافق مع الحقوق الإجتماعية، تحت عنوان عريق يطلق علية «الإدماج الانمائي لحقوق الإنسان»، مؤكدا أن التقارير الصادرة عن البرلمان الأوروبي مسيسة وتحمل أغراضا معينة.

وأضاف محسن، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، على فضائية «صدي البلد»، مع الإعلامية عزة مصطفى، مساء اليوم السبت، أن ديباجة التقارير الصادرة من البرلمان الأوروبي، اعتمدت علي الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وغاب عنه تماما النظر إلى أنشطة منظمات حقوق الإنسان في مصر، كما أن هناك منظمات حقوقية دولية زارت السجون في مصر، وراقبت العمليات الانتخابية الفترة الماضية، وأشادت بتعامل مصر في ملف حقوق الإنسان.

ديباجة التقرير اعتمدت على الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان

وأكد الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن الدولة المصرية تعامل اللاجئين كمواطنين على أراضيها طوال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية كفلت للاجئين إقامة كيانات مجتمع مدني تعبر عن مصالحهم في الدولة المصرية، بشرط أن تُعامل الجاليات المصرية بالخارج بمثل هذة المعاملة الحسنة، مطالبا منظمات حقوق الإنسان في الخارج بمراقبة تعامل مصر في ملف حقوق الإنسان بعين الدقة والحقيقة دون استناد لتقارير مغلوطة وغير صحيحة.