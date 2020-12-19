الديهي للبرلمان الأوروبي: «لو صعبان عليكم الإخوان خدوهم»

شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على البرلمان الأوروبي الذي تحدث عن حقوق الإنسان في مصر، واستند لأكاذيب لا أساس لها من الصحة، «لو صعبان عليكم حقوق الإخوان الموجودين في السجون خدوهم وزعوهم على أنفسكم، وورونا هتعملوا معاهم إيه، قدموا طلب أنكم عايزينهم وخدوهم لتتحول شوارع أوروبا لدم، مثلما حدث في مصر، ونتج عن ذلك العديد من الضحايا من المدنيين، فهؤلاء قتلة».

الديهي للبرلمان الأوروبي: ده إحنا اللي نعلمكم حقوق الإنسان

ووجه الديهي، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، على شاشة «TeN»، حديثة للبرلمان الأوروبي: «أوعوا تلعبوا بالنار، مصر دولة كبيرة وقوية ولها حضارة وجذور، ومحدش هيعلمنا يعني إيه حقوق إنسان، إحنا اللي نعلمكم حقوق الإنسان، أنتوا قارة عجزت سياسيًا واقتصاديًا وانسانيًا، مصر حمت العالم أجمع من شرور الإرهاب».

الديهي يكشف عن تغييرات جذرية في قناة «الجزيرة» القطرية

وأوضح الإعلامي، أن هناك تغييرات جذرية في قناة الجزيرة القطرية بترحيل القيادات التي لها ميول إخوانية، كما تم إصدار قرار داخلي من أحمد سالم اليافعي مدير قناة «الجزيرة» بإحداث تغييرات جذرية وهامة داخل القناة، أولها تعيين محمد معوض، مديرًا للتحرير والأخبار بالقناة، وهو مصري وكان يعمل مراسلا في الولايات المتحدة الأمريكية وهو موضوعي ومهني، ويحمل رسالة دكتوراه، وكان يسبقه في المنسب شخص إخواني فلسطيني.

وأكد أنه تم تعيين رائد فقيه، بإدارة التخطيط في الجزيرة وهو شخص ملحد مكان شخص إخواني، وتعيين أمام الله غنيم مصري مكان فلسطيني، يُدعى ماجد خضير، متسائلًا: «هل هذه التغيرات تمهيدًا للمصالحة، وتغيير السياسة التحريرية للقناة؟»، موضحًا أن هناك تغيير لسياسة «الجزيرة» في الحديث عن المملكة العربية السعودية بينما هناك استمرار للهجوم على مصر والإمارات.