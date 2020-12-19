عادل خطاب: الأخبار الخاصة بإصابات كورونا مبقتش تخض زي الأول

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن الأخبار الخاصة بإصابات فيروس كورونا أصبحت لا تثير الذعر مثل السابق، نظرا لأن الحالات أصبحت منتشرة انتشارا فوق الوصف، «مبقاش فيه خضة»، وباتت تلك الأخبار شيء متوقع، لدرجة أن الفيروس بات يصيب الأشخاص ذوي اللياقة البدنية مثل لاعبي منتخب الشباب.

«خطاب»: كورونا يمر على البعض مرور الكرام

وأضاف الدكتور عادل خطاب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة قناة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن الإصابة بفيروس كورونا متوقفة على مناعة الشخص، فهناك أشخاص يمر عليها كورونا مرور الكرام ولا تظهر عليها أي أعراض، ثم تتعافى بعد يومين أو ثلاثة بعد تناول أدوية خفيفة.

«العليا للفيروسات»: الفيروسات كائنات ذكية تتحور للبقاء

وعن دورة حياة الفيروسات، أوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي أن دورة الفيروس تختلف عن دورة حياة الإنسان، نظرا لأن الفيروسات من الكائنات الحية الذكية، وتغير من خصائصها، والتي تسمى بالتحور، ويكون هذا التحور بسيط، لبقاء معركته مع الإنسان إذا طبق الإنسان الإجراءات الاحترازية أو تناول الدواء أو اللقاح، لذلك يغير الفيروس خواصه وصفاته ولا يقضي عليه، مثل فيروس الإنفلونزا، وهذه طبيعة الفيروسات.

تناول الأشياء بشكل عشوائي مرفوض تماما

وأكد الدكتور عادل خطاب أن تناول أي شيء بشكل عشوائي مرفوض تماما، ولكن هناك أشياء ترفع الجهاز المناعي، وينصح بتناولها مع المشورة الطبية، وليس بشكل عشوائي أو تناولها بدون أي سبب، موضحا أن ارتداء الكمامة يمنح الشخص فاعلية كبيرة على مستوى تجنب الإصابة بالفيروس تكاد تساوي التطعيم، ومن ثم لا يجب أن يتهاون المواطنون في مسألة ارتداء الكمامة متابعا: «الناس فاكرة إن الدواء هو اللي هيقيها من الإصابة، ولا تتبع الإجراءات الاحترازية، لأن من طباعنا الاعتماد على الدواء أكتر».