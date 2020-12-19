عاجل.. محمد الشرنوبي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الفنان محمد الشرنوبي، إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب في منشوره: «عملت مسحة كورونا وطلعت ايجابية، الحمدلله الاعراض خفت واتحسنت جدًا».

يذكر أنه في أكتوبر الماضي

كان الفنان محمد الشرنوبي ضيف برنامج أبلة فاهيتا في موسمه الجديد، أكتوبر الماضي، ونشرت صفحة أبلة فاهيتا على «فيس بوك» صورة تجمع أبله فاهيتا بالفنان محمد الشرنوبي معلقة: «الحب كله محمد الشرنوبي».

وعلى جانب آخر في سبتمبر الماضي حذفت إدارة يوتيوب، أغنية محمد الشرنوبي الجديدة «قلبي ارتاح»، بعد أيام من عرضها، بسبب إرسال المنتجة سارة الطباخ، العقد الحصري المبرم مع المطرب لإدارة يوتيوب، وبعد أن تأكدت الإدارة من صحة موقفها القانوني قررت حذفها.

وكانت سارة الطباخ خاطبت الشركة الإعلانية التي تروج للأغنية وحذفتها من على صفحتها، ثم حذفت التطبيقات كافة، وبعد ذلك خاطبت يوتيوب واستجابت إدارته، وكانت سارة الطباخ أصدرت تحذيرا بعدم التعامل مع محمد الشرنوبي بشكل منفرد، لأن عقده مع شركتها ما زال ساريا ولم يفسخه كما يدعي.