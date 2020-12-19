الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب: هناك منصات تقوم بدور سري ضد مصر

قال الدكتور جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات في ألمانيا وهولندا، إن تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر يعكس ازدواجية في المعايير التي يتبعها الاتحاد الأوروبي، حيث إن مصر لها دور بارز في محاربة الإرهاب والتطرف في سيناء وليبيا، وتعتبر البوابة لشمال إفريقيا في محاربة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية، والاتحاد الأوروبي يحتاج لمصر، ومصر أبدت استعدادها للتعاون بهذا المجال.

جاسم محمد: هناك عمل ممنهج في أوروبا وألمانيا ضد مصر

وأضاف «محمد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية «TEN»، أن هناك عمل ممنهج في أوروبا وألمانيا ضد مصر، وهناك منصات وبرامج تقوم بدور سري ضد مصر، موضحًا أن مصر تحتاج للرد على تقرير الاتحاد الأوروبي عبر القنوات الدبلوماسية وتكشف الازدواجية في الاتحاد الأوروبي وصادرات الأسلحة لبعض الدول التي تستخدمها لقتل العديد من البشر.

هناك برامج وأشخاص في ألمانيا متفرغة للهجوم على مصر

وشدد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات في ألمانيا وهولندا، على ضرورة أن يكون هناك إعلام موجه باللغات الأجنبية للكشف عن المعايير الأوروبية ضد الدولة المصرية، منوهًا بأن هناك برامج وأشخاص في ألمانيا متفرغة للهجوم على مصر، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الاستثمارات القطرية في دول أوروبا في المصانع والبنوك والشركات يجعل دول أوروبا تغض النظر عن انتهاكات قطر لحقوق الإنسان.

كشف سر غض الطرف عن انتهاكات في حقوق الإنسان لدى قطر وتركيا

وتابع: «هناك مهادنة مع تركيا وغض نظر لكون تركيا تهدد الدول الأوروبية بملف الهجرة، وحتى إيران لا يتم توجيه انتقادات إليها، الإخوان والإسلام السياسي في داخل هذه المجموعة التي تؤثر على صناع القرار»