مبروك القرض يا حاجة.. قصة النصب على سيدات البدرشين بمكالمة الفرج

رن هاتف الحاجة "س.أ "، دققت المرأة الستينية فى الشاشة كى ترى اسم المتصل ، لكنها لم تر سوى رقم هاتف غير مسجل لديها، ردت العجوز بوهن وانفاسها تتلاحق بينما كانت تمشى فى الشارع ، لتجد المتصل يسألها عن بياناتها، ثم يخبرها فى النهاية بفرحة مصطنعة وحماس واضح :" مبروك يا حاجة انتى فزتى معانا بقرض حسن"، بلغت سعادة المرأة منتهاها وهى تشكر المتصل وتدعو له ليخبرها المتصل بأن عليها أن تودع مبلغ 1500 جنيه فى أحد الحسابات البريدية ثم تنظر اتصال لتسلم مبلغ القرض.

خديعة استكمال الملف

فعلت السيدة ما طلب منها، ومرت أيام وهى تنتظر الاتصال، لكن لم يتصل بها أحد، فعاودت الاتصال بالرقم فرد عليها شخص آخر، وطلب منها الانتظار ثم اتصل بعدها بأيام وأخبرها أنه يتم استكمال الملف الخاص بها، ومرت أيام أخرى ولم يتصل بها أحد حتى الأرقام التى تلقت منها الاتصالات تم إغلاقها.

لم تجد السيدة مفرا سوى التوجه ببلاغ إلى مركز شرطة البدرشين وأبلغت بما حدث معها ليتبين أنها وقعت ضحية لعصابة نصب أوقعت العديد من السيدات بحجة منحهم قروض ميسرة بتسهيلات كبيرة فى السداد وأن المتهمين يزعمون أنهم يعملون بمؤسسات خيرية ويتصلون بالضحايا للحصول على أموال منهم مقابل تسهيل الإجراءات.

وذكرت تحريات قطاع الامن العام تحت اشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع انه تبلغ لمركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيرة من ربة منزل مقيمة بدائرة المركز بتضررها من مستخدمى هاتفين محمولين "مُحددين" لقيامهما بالنصب والإحتيال عليها عن طريق الإتصال بها وإدعائهما أنهما يعملان بإحدى المؤسسات الخيرية وعرضهما عليها الحصول على قرض مالى مقابل إيداع مبلغ مالى كرسوم إدارية بأحد مكاتب البريد بإسم إحدى السيدات مقيمة بمحافظة القاهرة فقامت بإيداع مبلغ مالى.

التحريات: عاطل وموظفين بالبريد

أسفرت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين ربة منزل ، وعاطل "له معلومات جنائية"، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالى وعدد الحوالات البريدية بمبالغ مالية مختلفة وإعترفا بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" حيث تم ضبط أربعة منهم وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية و مصوغات ذهبية و 12 هاتف محمول من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

اعترف المتهمون بإرتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين عن طريق الإتصال بهم هاتفياً ، والإدعاء أنهم تابعين لمؤسسات وهيئات وجمعيات خيرية ، وإيهامهم بمنحهم قروض بدون ضمانات مع تسهيلات فى السداد مقابل تحويل مبلغ مالى كرسوم إدارية عن القرض ويعاونهم فى ذلك إثنين من موظفى البريد "محددين"، لتسهيل صرف تلك الحولات مقابل تحصلهما على مبلغ مالى.تم إتخاذ الإجراءات القانونية واحيل المتهمون للنيابة التى تولت التحقيق وقررت حبسهم 4 ايام على ذمة التحقيقات وكلفت المباحث يتكشيف الجهود لضبط باقى المتهمين الهاربين.