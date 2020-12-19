صور.. الحاجة سعاد بعد كفاح 30 سنة تفوز بـ تويوتا كورولا في علبة حلاوة

اختبأ الحظ للحاجة سعاد داخل كوبون علبة حلاوة طحينية فهى التي ظلت تعمل لمدة 30 عاما كبائعة للترمس والبليلة لتربية أولادها لتفاجأ خلال ليلة عشاء عادية وهى تفتح علبة حلاوة طحينية لتناول العشاء مع حفيدها بكوبون ليفتح لها الحظ ذراعيه لتكسب سيارة «تويوتا كورولا» أحدث موديل.

الحاجة سعاد محمد أحمد في العقد السابع من العمر من مدينة الغردقة مات زوجها منذ ٣٠ عاما وهى أم لثلاثة بنات أحدهما توفت وتركت لها أبناء لتربيهم والثانية مطلقة وتقطن لديها بأولادها والثالثة لشابة مريضة بالفشل الكلوي وتجري عملية غسيل ثلاثة أيام في الأسبوع وولد وحيد بدون عمل و تقطن الحاجة سعاد في شقة متوسطة الحال بمنطقة حفر الباطن.

كافأ القدر الحاجة سعاد لتعود إليها الابتسامة بعد غياب ثلاثة عقود عندما تلقت مكالمة هاتفية من إحدى شركات الحلاوة الطحينية يخبرها بأنها كسبت سيارة فارهة أخر موديل لماركة عالمية تصل قيمتها إلى أربعمائة ألف جنيه من خلال رقم كوبون تم إرساله إلى الشركة.

تقول الحاجة سعاد لـ«الوطن» إنها أحسنت تربية أولادها بالحلال منذ موت زوجها الذي توفى منذ ثلاثين عاما وطلبت الرزق بالحلال ودعت الله كثيرآ، وخلال هذه الأيام وهي لا يخلو فمها من الدعاء بطلب الرزق وتعويضها على تعبها وأخيرا استجاب لها.

وعبرت الحاجة سعاد عن فرحتها بفوزها بسيارة تتعدى قيمتها أكثر من أربعمائة الف جنيه وقالت إنها لم تفكر في الأمر من ذي قبل، وأوضحت أنها قبل يومين اشترت علبة حلوى طحينية لتحضير وجبة عشاء لحفيدها ووجهتها ابنتها لإرسال الكوبون على غطاء علبة الحلاوة لتفاجأ باتصال من مسؤلي الشركة يخبروها أنها فازت بسيارة ولم تصدق إلا عندما استلمتها واستلمت عقدها لافتة إلى فرحتها وفرحة الجيران والذين تجمعوا معها للتعبير عن الفرحة.