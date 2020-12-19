مطار الغردقة يستقبل أول رحلة طيران من ألمانيا منذ جائحة كورونا

استقبل مطار الغردقة الدولي، منذ قليل، أولى رحلات الطيران السياحية قادمة من مطار فرانكفورت الألماني، منذ جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، تقل على متنها 125 سائحًا.

إتباع الإجراءات الاحترازية بمعرفة أطباء الحجر الصحي

وأكدت مصدر مطلعة بمطار الغردقة الدولي، أن الرحلة التي وصلت من فرانكفورت، تم اتباع الإجراءات الاحترازية عليها بمعرفة أطباء الحجر الصحي بالمطار، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تمت جميع أعمال تعقيم الركاب والحقائب وقياس درجات حرارة الركاب، والتأكد من نتيجة تحليل الـpcr الخاص بهم، تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

واستقبلت إدارة مطار الغردقة الدولي الطائرة بمدافع المياه الرشاشة احتفالا بوصولها لأول مرة، كما تم تقديم الورود والهدايا للركاب، كما استقبل المزمار البلدي والتنورة السائحين لإضافة مزيد من البهجة والسعادة.

مطار الغردقة الدولى يستقبل رحلة من برلين مساء اليوم

ويستقبل مطار الغردقة الدولي، رحلة أخرى من برلين مساء اليوم، على متن طائرة الشركة الوطنية إير كايرو، والتي تعد ثاني رحلة طيران سياحية تصل مطار الغردقة الدولى منذ جائحة كورونا من دولة ألمانيا، خاصة أن السياحة الألمانية لم تصل الغردقة منذ غلق الطيران بين الدول.

وفي سياق متصل، استقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، 9 رحلات طيران قادمة من «بولندا والتشيك وأوكرانيا».

مصر للطيران تسير غدًا رحلة خاصة تقل على متنها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

وتسير الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، غدًا الأحد، رحلة خاصة تقل على متنها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا لمصادر بمطار القاهرة، فإنه من المنتظر أن تغادر رحلة مصر للطيران، القاهرة بعد ظهر غدًا الأحد متجهة إلي النيجر، بعد إنهاء إجراءات سفر بعثة الأهلي، خلال مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، حيث تقوم إدارة الرحلات الخاصة بمصر للطيران بالتعاون مع فرق العلاقات العامة إنهاء كافة الإجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة لبعثة الفريق الأول.

الالتزام بقرار حظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي، قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

مصر للطیران تسير غدا 57 رحلة جوية

وتسير الشركة الوطنية مصر للطيران، غدًا الأحد، 57 رحلة جوية إلى كل من: «دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، بغداد، ندچمينا، كازابلانكا، تونس، لاجوس، أبوچا، لندن، الدمام، باريس، ميلانو، چنيڤ، أمستردام ، كوبنهاجن ، روما، ميونخ، نيويورك، برلين، فرانكفورت، ڤيينا، عمان، جدة، المدينة المنورة ، القصيم، عنتيبي، أديس أبابا»، و 9 رحلات داخلية الي كل من: «شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5500 راكب».