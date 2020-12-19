الخولي: مصر ستحصل على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا في أول ربع من 2021

قال الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن شركة سينوفارم لم تُنهِ المرحلة الثالثة من تجارب لقاحها ضد فيروس كورونا، وهو ما جعلها لا تقدم نتائج الأبحاث إلى المنظمة، لافتًا إلى أنه لم يجرِ حتى الآن الإبلاغ عن آثار جانبية خطيرة للقاحات فيروس كورونا، وأوضح أن الأعراض التي جرى الإشارة إليها بالنسبة إلى لقاح فايزر وحالات الوفاة الخاصة به لم تكن مقلقة على الإطلاق، إذ تمت التجارب على عشرات الآلاف من البشر، أما حالات الوفيات فهي ليست مرتبطة بشكل وثيق مع اللقاح، وأشار إلى أنه من المتوقع أن تحصل مصر على 20 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا في الربع الأول من العام المقبل.

اللقاح الذي يصل للمرحلة الثالثة آمن غالبا

وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر شاشة «أون»: «اللقاح الذي يصل إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية يكون آمنًا في أغلب الحالات، ولم تظهر حالات جديدة في المرحلة الأولى والثانية، ولكن ما سيتم دراسته بعد ذلك هو الفاعلية».

من مصلحة الدول الغنية مساعدة نظيرتها الفقيرة

وتابع استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، أن الدول التي أجرت عملية التلقيح بشكل واسع لن تكون في مأمن من فيروس كورونا حتى يستخدمه الجميع، وبالتالي فإن من مصلحة الدول الغنية مساعدة الدول الفقيرة في الحصول على اللقاح لأن تخفيف اللقاح من دولة قد يؤدي إلى انتقال المرض إليها مرة أخرى.

وأوضح: «لا يمكن أن نقول إن الدول الأقل دخلًا تأخرت في استخدام لقاح كورونا مقارنة بالدول الغنية، فما زلنا في البداية، ومنظمة جافي أمنت أكثر من مليار جرعة، وستوزع بشكل عادل على الدول، واللقاح يبقى هو الأداة الأكثر فاعلية في مواجهة جائحة كورونا».