محمد الشرنوبي عقب إصابته بـ كورونا: صحتي جيدة وعزلت نفسي

طمأن الفنان محمد الشرنوبي، جمهوره على صحته بعد ما أعلن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خبر إصابته بفيروس كورونا، وأوضح لـ«الوطن» أن حالته الصحية جيدة للغاية، وأن كل ما مر به خلال الأيام الماضية كان عبارة عن ارتفاع في درجة الحرارة.

وأشار «الشرنوبي»، إلى أنه عقب ارتفاع درجة الحرارة، قام بإجراء مسحة وبعد إيجابيتها قرر العزل في المنزل وعدم مخالطة أي شخص.

جدير بالذكر أن الفنان محمد الشرنوبى انتهى من تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم «قمر 14»، من إخراج هادى الباجورى، حيث يتضمن الفيلم 5 حكايات مختلفة، وتضم كل حكاية أبطال مختلفين، حيث تعد حكاية الشرنوبى هى الأولى، ويشارك فيها الفنانون غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، محمد مهران.

كما سيشارك في مسلسل «لؤلؤ»، المقرر عرضه مع نهاية الاسبوع الجاري وهو من بطولة مى عمر، ويجسد دور شاب يقع في حب بطلة العمل، وتتوالى الأحداث ويدخل في صراعات مع أحمد زاهر تكشفها حلقات المسلسل في إطار درامى مشوق، حيث تجسد مى دور مطربة في المسلسل.

محمد الشرنوبي كان دخل فى مشاكل عدة خلال عام 2020 مع منتجته السابقة سارة الطباخ، وعلى اثرها توقف له اكثر من عمل فني منهم اغنية كان سيطرحها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، واغنية فيلم بنات ثانوي التى تم تأجيلها لأجل غير مسمى، وشارك فى عمل درامي تلفزيوني مع الفنانة أمينة خليل «ليه لأ» والذى عرض عبر منصة شاهد الالكترونية.