أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 18- 12-2020 في مصر

في مستهل معاملات اليوم الجمعة، الموافق 18 ديسمبر الجاري، سجلت أسعار بورصة الدواجن، استقرار في الأسواق المحلية، بعد أن شهدت الأسعار انخفاض وصل إلى أدنى مستوى في شهر أغسطس الماضي، ورغم تعافي السوق جزئيُا، واقتراب الأسعار من المعدل العادل، إلا أنها لا تزال غير مرضية لمعظم التجار وصغار المربين وفقًا لشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وعلى مدار شهرين، شهدت بورصة الدواجن أدنى مستوى لها في الأسعار في مقابل ارتفاع قيمة الأعلاف، إلى درجة كبيرة.

وتستعرض «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل بورصة الدواجن وأسعارها بالأسواق وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وفي تصريحات خاصة لجريدة «الوطن» قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، استقرت أسعار بورصة الدواجن في الاسواق المصرية في بداية اليوم، حيث تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزارع بين 20 و 21 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 24 و25 جنيهًا للكيلو حسب كل منطقة من حيث تكاليف النقل التي يتحملها التاجر.

أسعار البيض

وسجل سعر كرتونة البيض في السوق المحلي إلى 30.5 جنيه للكرتونة من المزرعة، بينما يصل سعرها المتداول في الاسواق والذي يصل بشكل نهائي للمستهلك إلى سعر يتراوح بين 34 و 35 جنيها للكرتونة الواحدة.

توقعات بورصة الدواجن

وعن أي توقعات بارتفاع أو انخفاض في أسعار بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة، قال «السيد» إنّ الظروف التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي يصعب معها التنبؤ بهذا الأمر، كما أنّه لا توجد أي مؤشرات حول تحسن الاقتصاد العالمي أو تراجعه وهذا لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا بحسب قوله، إلا أنّه من خلال الخبرات التراكمية يمكن أن يحدث تغيرًا في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

كما أوضح «السيد» أنّه بالرغم من هذه الاستقرار في الأسعار، ما زال هناك انخفاض في القوة الشرائية للمستهلكين، مشيرًا إلى أنّه إذا تمت تحركات إيجابية من الطب البيطري والتقصي النشط والاستجابة السريعة مع دخول فصل الشتاء يمكن أن نشهد استقرارًا في الأسعار، أما في حال واجهت المنظومة أي مشاكل يحدث أن يخرج المربين والمزارعين من المنظومة، ما يؤدي إلى الشُحية والتي بدورها تؤدي إلى الارتفاع في الأسعار.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أنّ إنتاج مصر من الدواجن جيد، إذ يتم إنتاج 1.4 مليار دجاجة سنويًا، كما يتجاوز إنتاج مصر من البيض 12 إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.