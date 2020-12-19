أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 19-12-2020 في مصر

سجلت أسعار الدواجن استقرارًا اليوم السبت 18 ديسمبر الحالي، وذلك بعد حالة من التذبذب في الأسعار شهدتها بورصة الدواجن على مدار الأشهر القليلة الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض.

وفي مطلع الشهرين الماضيين، شهدت بورصة الدواجن انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار بالسوق المصرية، الأمر الذي جعلها تؤثر على جميع منتجات الدواجن وانخفاض سعر البيض أيضًا.

وتستعرض «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل بورصة الدواجن وأسعارها بالأسواق وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

بورصة الدواجن اليوم

يقول عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة في حديثه لـ«الوطن»، إنّ أسعار الدواجن شهدت استقرارًا اليوم، حيث تراوح سعر البيع المعلن بالمزارع ما بين 18 إلى 19 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 23 و24 جنيهًا للكيلو حسب كل منطقة، مشيرًا إلى إنّ هذا الاستقرار في الأسعار لا زال لا يشعر به المواطن، كما استقر البيض عند 30.5 جنيه في المزرعة لتصل إلى المستهلك بسعر 35 جنيهًا.

وأضاف «السيد» أن الكتكوت تراوح سعره بين 5 إلى 7 جنيهات، ويتراوح سعر الجملة للبط الأبيض بين 26 إلى 27 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بسعر يترواح بين 30 و32 جنيهًا، فيما يتراوح سعر الجملة للبط المسكوفي بين 35 إلى 36 جنيهًا ليصل إلى المستهلك مُعبأ بسعر يتراوح بين 45 إلى 46 جنيهًا.

ويقول رئيس شعبة الدواجن إن الرومي يُباع حيًا بسعر 32 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك مذبوحًا ومُعبئًا بسعر 48 جنيهًا، مشيرًا إلى أنّه من المتوقع ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الرومي خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع احتفالات الكريسماس وأعياد ميلاد الأقباط.

توقعات بورصة الدواجن

ومع دخول فصل الشتاء وانتشار الأمراض الوبائية وزيادة البرودة خاصة في المحافظات الساحلية، يدفع المربون إلى اللجوء إلى التدفئة لمدة 24 ساعة، ما يعمل على زيادة تكلفة الإنتاج، الأمر الذي يسبب مشكلة للمربين ما يدفعه إلى الخروج من المنظومة بسبب زيادة الخسارة.

وأضاف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الأعلاف شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، إذ تراوح سعر الطن بين 7600 إلى 7700 جنيها، ما أثر بشكل كبير على أسعار بورصة الدواجن، والتي تعتمد بشكل كبير على ارتفاع أو انخفاض أسعارها.

وأشار «السيد» إلى ضرورة وضع الآليات التي تضمن الأسعار العادلة للمستهلك والمربي، مؤكدًا ضرورة انتباه الدولة لمنع تداول الدواجن الحية، والوقوف على التكلفة الفعلية للمنتج، لوضع سعر عادل قبل الانخراط في مشكلة خروج التجار من السوق، فاستمرار الأسعار على تلك الوتيرة يتسبب في خسائر فادحة للتجار، تجعلهم غير قادرين على المضاربة بالسوق.

ومع الحديث عن لقاح كورونا في الوقت الحالي، يقول «السيد» إنّه حتى الآن ليس عليه إجماع ما يجعله غير مؤثرًا بشدة في بورصة الدواجن، خاصة وأنّ كورونا تسبب في غلق بعض منافذ التوزيع، وعدم عمل الفنادق بكامل طاقتها ما يؤدي إلى تحجيم التوزيع.