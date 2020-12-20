القومي لحقوق الإنسان لبرلمان أوروبا: أين الـ7 مصريين المختفين في روما؟

استنكر الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بيان البرلمان الأوروبي حول ملف حقوق الإنسان في مصر والذي اعتمد على أكاذيب لا أساس لها من الصحة، فذكر أننا نعيش الآن وسط عالم نتأثر به ويتأثر بنا، ويجب الرد الفوري والسريع على بيان البرلمان الأوروبي من خلال اللجنة العليا لحقوق الإنسان وهي تابعة لوزارة الخارجية المصرية، وليس من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث إن وزارة الخارجية هي المنوط بها ذلك.

صلاح سلام: بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان تدخل في الشأن المصري

ووصف «سلام»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBC مصر»، بيان البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان بأنه تدخل في الشأن المصري، وهذا ما تضمنه بيان مجلس النواب المصري، مشددًا على ضرورة التعامل مع مفردات بيان البرلمان الأوروبي، ويجب بحثه جزء جزء في مؤتمر صحفي، «البيان الأوروبي يجب أن نطبق عليه ازدواجية المعايير حتى نستطيع الحكم عليه».

البرلمان الأوروبي لا يتناول العمليات الإرهابية التي يدفع ثمنها خيرة شباب الوطن

وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن هناك 7 مصريين مختفين في إيطاليا اختفاء قسريا، متسائلًا «هل يعلم البرلمان الأوروبي شيئا عنهم أو عن سبب غيابهم حتي الآن؟، كما أن البرلمان الأوروبي لا يتناول العمليات الإرهابية التي يدفع ثمنها خيرة شباب الوطن في سيناء أو علي الحدود الغربية، البيان الخاص بالبرلمان الأوروبي يُعد مسيسًا ولا يعتمد على حقائق، ويجب تفنيد كافة الأكاذيب التي جاءت به».

ونشر موقع كيفيستا الإيطالي معلومات عن 7 من المصريين المختفين في إيطاليا، وعلى الرغم من وجود سبع حالات اختفاء لمصريين وفقا للموقع، إلا أن السلطات الإيطالية لم تتحدث عن الأمر، ولم تحرك ساكنا أو تبدي اهتماما إزاء هذه الحالات للوقوف على تفاصيل الوفاة أو الاختفاء على الرغم من تواصل القنصلية المصرية معهم حول هذا الشأن، بحسب ما أكدته مصادر مسؤولة.