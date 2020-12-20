الطفل إبراهيم محسن: وزير الرياضة استقبلني جيدا وطلبت منه ذراع صناعية

أوضح الطفل إبراهيم محسن، أنه حين قابل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، طلب منه ذراعا صناعية، قائلا: «الوزير أشرف صبحي وقف جمبي واستقبلني استقبال حلو، وطلبت منه ذراع صناعي وقالي هعملهولك، وأنا بشكره، وقالي كمان هحطك في المنتخب أو النادي، وأنا بحب ألعب كورة في الشارع كتير عندنا بإحدى قرى مركز بلبيس، وبحب الكرة جدا ومفيش حاجة بتمنعني عنها، ولسه مكمل في دراستي جمب الكرة وأنا في ثانية أعدادي دلوقتي».

الطفل إبراهيم محسن: بشكر الرئيس السيسي ونفسي أقابله

وأضاف «محسن»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة مساء»، من تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على شاشة «الأولى» «كمان عايز أشكر وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور نفين القباج، وبشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونفسي أقابله، وأتمنى يكون سامعني».

مساعد الطفل إبراهيم محسن: عرفت من خلال بث مباشر

ومن ناحيته أشار رامي خيري، مساعد الطفل إبراهيم محسن، إلى أن معرفته بإبراهيم بدأت من خلال بث مباشر لإحدى الدورات بالملاعب الخاصة، وهناك شاهدت إبراهيم من ذوي الاحتياجات الخاصة ولكن لاعب حريف، فتواصلت مع صاحب البث المباشر، ووصلني للكابتن هاني مدرب إبراهيم وأخته وعرفت قصته كاملة، ورفعت الفيديو اللي عرف الناس بحكايته.

وأردف أن ابراهيم حين كان في الرابعة من عمره، كان يلعب مع الأطفال في الشارع، وكان كشك الكهرباء الموجود في الشارع مفتوح، وحين ذهب ليجلب الكرة بالقرب من هذا الكشك، تعرض لصعق كهربائي تسبب في بتر ذراعيه.

إبراهيم محسن طفل كان قد فقد ذراعيه خلال حادثة صعق كهربائي، لكن ذلك لم يمنعه من ممارسة كرة القدم الموهوب بها، وكان قد انتشر فيديو له مؤخرا وهو يداعب الكرة، فعرفت حكايته وانتشرت بشكل كبير، لدرجة أن النادي الأهلي دعاه لمشاهدة تدريب الفريق الأول به، ولالتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين.