ضبط تاجر مخدرات بشرم الشيخ وبحوزته 25 تذكرة هيروين

تمكنت مباحث شرم الشيخ من ضبط سائق خلال ترويجه للمخدرات بالمدينة.

وتلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بضبط سائق ميكروباص أجرة وبحوزته 25 تذكرة هيروين خلال ترويجها على العملاء بمدينة شرم الشيخ.

ووردت معلومات لقائد كمين مخرج منطقة الرويسات التابعة لمدينة شرم الشيخ، تفيد بقيام سائق يدعى "أحمد . م .ع . ح"، 23 عامًا، ومقيم بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بالإتجار في المواد المخدرة "الهيروين" بمنطقة الرويسات.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والخاصة بفحص السيارة "ط . ج. ع. 9736 " الخاصة بالمتهم، وبتفتيشها ضُبطت 25 تذكرة من مخدر الهيروين، ومبلغ 1000 جنيه مصري، وتليفون محمول.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للهيروين بقصد الاتجار، وقال إن المبالغ المالية حصيلة البيع، والمحمول لسرعة الاتصال بالعملاء، والسيارة لسهولة التنقل بعيدًا عن أعين الشرطة.

وحُرر محضر بالواقعة رقم "7150" جنح شرم الشيخ لسنة 2020 للعرض علي النيابة العامة للتحقيق.