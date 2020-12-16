إنشاء سور تأميني حول شرم الشيخ.. وفودة: المدينة سجلت صفر إصابات بكورونا

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ يجري تأمينها على أعلى مستوى، من خلال إقامة سور يحيط بها باعتبارها من أهم المدن السياحية في مصر، موضحًا أن السور مزود ببوابات أمنية للتحكم في الدخول والخروج من وإلى المدينة، ومجهز بكاميرات وأجهزة مسح أمني حديثة، إضافة إلى أبراج تأمين.

وأكد المحافظ اتباع أحدث الإجراءات الأمنية في مطار شرم الشيخ، حيث جرى تزويده بأحدث الكاميرات والأجهزة الحديثة لتأمين السياح.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ جنوب سيناء بوفد يضم 100 شخص من ممثلي أهم وكالات السفر ومالكي ومديري الشركات السياحية الأوكرانية، في إطار التسويق والترويج للمنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ.

وقال المحافظ أن مدينة شرم الشيخ تكاد تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا، ويوجد بها عدد كبير من السائحين من مختلف الدول الأوربية لا يرغبون في العودة لبلادهم، لكونهم يشعرون بالأمان وأنهم في مأمن من جائحة كورونا العالمية.

وأشار إلى أن جميع الفنادق والمنتجعات السياحية شرم الشيخ حاصلة علي ترخيص وزارة السياحة ومنظمة الصحة العالمية، لمزاولة النشاط السياحي، وجميعهم يتبعون كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد، ويطبقون نسبة الإشغال التي أقرتها وزارة السياحة وهي 50 % فقط من الطاقة الاستيعابية.

وتابع محافظ جنوب سيناء، بأن شرم الشيخ لا تتمتع بالأمن والأمان فقط ولكنها مدينة نظيفة وصديقة للبيئة وتنتشر بها المساحات الخضراء، ومناخ دافئ شتاءً والشمس الساطعة طوال العام، وتعتمد بقدر كبير على الطاقة الشمسية كطاقة نظيفة، وأيضًا جاري الانتهاء من محطات تزويد السيارات بالغاز الطبيعي.