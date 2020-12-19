معسكر بيئي تثقيفي بمحمية نبق في شرم الشيخ «صور»

نظم فريق أصدقاء محمية رأس محمد، المتطوع في خدمة البيئة، بقيادة سماح محمد فريد، مسؤولة التوعية البيئية بالإدارة العامة لمحميات جنوب سيناء، ومؤسسة فريق أصدقاء محمية رأس محمد، معسكر بيئي بمحمية نبق وما تتضمنه من منطقة نخلة التل، ومركز الزوار بمحميات نبق.

وقالت سماح محمد فريد، مؤسسة الفريق في تصريح لها اليوم السبت، إنه جرى تنظيم المعسكر بهدف التعرف على مزارات محمية نبق، ونظافة المحمية، والتعرف على المجتمع المحلى بالمنطقة، و التعرف على الطبيعة عن قرب و كيفية التعامل معها، وتدعيم و نشر فكرة السياحة البيئية، والاعتماد على الذات و تحمل المسئولية، والاطلاع على المجهودات المبذولة من وزارة البيئة و المحميات الطبيعية للحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.

وأوضحت مسؤولة الفريق أنه جرى خلال المعسكر تنظيم حملة نظافة للمحمية بكافة وديانها وسواحلها، وزيارة منطقة نبات الأراك، والذي له استخدامات علاجية كثيرة منها علاج حصوات الكلى، و المغص، و تستخدم جذوره في صناعة المسواك، و علاج التهابات اللثة و الأسنان.

وأضافت أنه جرى تنظيم محاضرة للتعريف بمحمية نبق وما تحتوي عليه من جبال ووديان وسواحل وبيئة بحرية و والأنظمة البيئية المتكاملة بها، وما تتميز به المحمية من تنوع بيولوجي، وأهم النباتات خاصة نبات المانجروف، والحيوانات و الزواحف و الطيور، والأسماك و الشعاب المرجانية و الكائنات البحرية.

وقالت إن من أسباب إعلان المحمية منطقة إدارة بيئية، لكونها منطقة سكن البدو المحليين، قبل إعلانها محمية طبيعية و لديهم من الأعراف ما يحافظ على البيئة و صون الموارد الطبيعية بها، و وبها أيضًا ترتبط اسماء المناطق و الوديان بقصص حقيقية في حياة السكان المحليين.

وتابعت: كما جرى تنظيم ورشة عمل ليقدم الفريق المقترحات والمشاريع الخاصة بتطوير محمية ينبق من وجهة نظرهم، وذلك بما يضمن استدامة الموارد و ضمان إتاحة فرص عمل البدو المحلين.

جدير بالذكر، أن الإدارة العامة لمحميات جنوب سيناء، قامت بتشكيل فريق من طلاب المدارس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، يضم 75 طالبًا وطالبة، بهدف نشر ثقافة التوعية البيئية على مستوى المحافظة، وخلق جيل يعي ثروات بلاده الطبيعية، و كيفية الحفاظ على هذه الثروات وحمايتها.